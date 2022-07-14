В Пермском крае нашли краснокнижный дремлющий цветок. Фото

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Национальный парк «Зигальга» и «Зюраткуль». Поселок Тюлюк. Челябинская область, заповедник, природа, горы, курумник, нп зюраткуль
Краснокнижный цветок обнаружили в гористой местности Фото:

Местные жители в окрестностях города Чусовой Пермского края обнаружили растущий краснокнижный цветок — дремлик темно-красный. О новом месте произрастания редкого растения сообщили в министерстве природы Пермского края.

«Это растение хорошо приспособлено к существованию на каменистых склонах, поскольку корни его легко проникают между камнями. Информация о новом месте произрастания дремлика направлена специалистам, для постановки на кадастровый учет краснокнижных видов», — рассказали в минприроды.

Дремлик темно-красный из семейства Орхидные — многолетнее травянистое растение. Растет в лесах, на опушках и в горах. Название получил из-за своих опущенных, «дремлющих» цветков. Внесен в Красные книги 35 регионов России.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сосновском участковом лесничестве Чайковского лесничества (Пермский край) заметили веретеницу ломкую — медяницу. Это безногая ящерица, которая занесена в Красные книги нескольких регионов России.

Свое название растение получило из-за опущенных вниз цветов

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Местные жители в окрестностях города Чусовой Пермского края обнаружили растущий краснокнижный цветок — дремлик темно-красный. О новом месте произрастания редкого растения сообщили в министерстве природы Пермского края. «Это растение хорошо приспособлено к существованию на каменистых склонах, поскольку корни его легко проникают между камнями. Информация о новом месте произрастания дремлика направлена специалистам, для постановки на кадастровый учет краснокнижных видов», — рассказали в минприроды. Дремлик темно-красный из семейства Орхидные — многолетнее травянистое растение. Растет в лесах, на опушках и в горах. Название получил из-за своих опущенных, «дремлющих» цветков. Внесен в Красные книги 35 регионов России. Ранее URA.RU сообщало, что в Сосновском участковом лесничестве Чайковского лесничества (Пермский край) заметили веретеницу ломкую — медяницу. Это безногая ящерица, которая занесена в Красные книги нескольких регионов России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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