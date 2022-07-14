В Пермском крае нашли краснокнижный дремлющий цветок. Фото

Краснокнижный цветок обнаружили в гористой местности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Местные жители в окрестностях города Чусовой Пермского края обнаружили растущий краснокнижный цветок — дремлик темно-красный. О новом месте произрастания редкого растения сообщили в министерстве природы Пермского края.

«Это растение хорошо приспособлено к существованию на каменистых склонах, поскольку корни его легко проникают между камнями. Информация о новом месте произрастания дремлика направлена специалистам, для постановки на кадастровый учет краснокнижных видов», — рассказали в минприроды.

Дремлик темно-красный из семейства Орхидные — многолетнее травянистое растение. Растет в лесах, на опушках и в горах. Название получил из-за своих опущенных, «дремлющих» цветков. Внесен в Красные книги 35 регионов России.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сосновском участковом лесничестве Чайковского лесничества (Пермский край) заметили веретеницу ломкую — медяницу. Это безногая ящерица, которая занесена в Красные книги нескольких регионов России.

Свое название растение получило из-за опущенных вниз цветов Фото предоставлено министерством природных ресурсов Пермского края