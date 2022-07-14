Путин подписал важный закон для дачников

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Курятник. Курган, куры, курицы, курицы несушки
Владимир Путин разрешил дачникам выращивать кур и кроликов Фото:

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий разводить кур и кроликов на садовых и огородных участках. Текст закона опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Садовые и огородные участки должны использоваться по целевому назначению. Допускается использование садовых и огородных земельных участков для выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственной птицы и кроликов», — говорится в указе Путина.

В закон отмечается, что выращивать животных можно только при условии соблюдения земельного законодательства. Закон также обязывает граждан соблюдать при выращивании ветеринарные нормы и правила, а также санитарно-гигиенические нормативы.

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Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий разводить кур и кроликов на садовых и огородных участках. Текст закона опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Садовые и огородные участки должны использоваться по целевому назначению. Допускается использование садовых и огородных земельных участков для выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственной птицы и кроликов», — говорится в указе Путина. В закон отмечается, что выращивать животных можно только при условии соблюдения земельного законодательства. Закон также обязывает граждан соблюдать при выращивании ветеринарные нормы и правила, а также санитарно-гигиенические нормативы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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