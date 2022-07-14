Путин подписал важный закон для дачников

Владимир Путин разрешил дачникам выращивать кур и кроликов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий разводить кур и кроликов на садовых и огородных участках. Текст закона опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Садовые и огородные участки должны использоваться по целевому назначению. Допускается использование садовых и огородных земельных участков для выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственной птицы и кроликов», — говорится в указе Путина.

В закон отмечается, что выращивать животных можно только при условии соблюдения земельного законодательства. Закон также обязывает граждан соблюдать при выращивании ветеринарные нормы и правила, а также санитарно-гигиенические нормативы.