13 июля 2022

Двое челябинских сирот нашли кредитку и пытались сбежать в Польшу

© Служба новостей «URA.RU»
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Таможенный пост Бугристое Троицкий район Челябинской области. Граница Россия - Казахстан. Архив 2007. Троицк, знак стоп, шлагбаум, граница, стоп, дорога
Парней задержали на границе Фото:

Правобережный районный суд Магнитогорска рассмотрит уголовное дело двух сирот, один из которых обвиняется в краже денег с найденной кредитной карты и оба в попытке незаконно пересечь границу России. Бывшие воспитанники интерната, узнав об уголовной ответственности за кражу, решили уехать в Германию через Польшу в поисках лучшей жизни, рассказал источник URA.RU в суде.

«По версии следствия, в июле 2021 года 18-летний бывший воспитанник интерната для детей-сирот нашел кредитную карту и решил потратить с нее деньги в магазинах, пользуясь бесконтактной оплатой. Часть покупок совершил со своим 17-летним другом по интернату, всего парни потратили за три дня 44 тысячи рублей. В марте этого года друзья решили сбежать от суда в поисках лучшей жизни за границу: в Германию в знакомому по переписке через Польшу», — рассказал источник.

Юноши на самолете добрались до Калининграда, затем до приграничного города Багратионовска на такси. После этого вышли и попытались пересечь границу с Польшей пешком по полю, но были замечены сотрудниками погранслужбы, которые определили беглецов при помощи тепловизоров. Обоих задержали и вернули в Магнитогорск.

Юноши ранее не судимы. Младший, которому уже исполнилось 18 лет, учится в колледже на музыкального руководителя. Характеризуются друзья положительно. Официально информацию правоохранительные органы и суд пока не комментируют.

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Правобережный районный суд Магнитогорска рассмотрит уголовное дело двух сирот, один из которых обвиняется в краже денег с найденной кредитной карты и оба в попытке незаконно пересечь границу России. Бывшие воспитанники интерната, узнав об уголовной ответственности за кражу, решили уехать в Германию через Польшу в поисках лучшей жизни, рассказал источник URA.RU в суде. «По версии следствия, в июле 2021 года 18-летний бывший воспитанник интерната для детей-сирот нашел кредитную карту и решил потратить с нее деньги в магазинах, пользуясь бесконтактной оплатой. Часть покупок совершил со своим 17-летним другом по интернату, всего парни потратили за три дня 44 тысячи рублей. В марте этого года друзья решили сбежать от суда в поисках лучшей жизни за границу: в Германию в знакомому по переписке через Польшу», — рассказал источник. Юноши на самолете добрались до Калининграда, затем до приграничного города Багратионовска на такси. После этого вышли и попытались пересечь границу с Польшей пешком по полю, но были замечены сотрудниками погранслужбы, которые определили беглецов при помощи тепловизоров. Обоих задержали и вернули в Магнитогорск. Юноши ранее не судимы. Младший, которому уже исполнилось 18 лет, учится в колледже на музыкального руководителя. Характеризуются друзья положительно. Официально информацию правоохранительные органы и суд пока не комментируют.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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