Премьер-министр Италии Драги уходит в отставку

Марио Драги покинет свой пост в ближайшее время
Премьер-министр Италии Марио Драги объявил о том, что подаст в отставку. Об этом сообщает агентство АНСА.
«Драги объявил министрам: я ухожу в отставку. Об этом сообщили в совете министров», — пишет АНСА.
Ранее о скорой отставке Драги писало агентство Reuters. Это связано с тем, что партия «Движение 5 звезд» не поддержала парламентский вотум доверия к правительству Драги.
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