Премьер-министр Италии Драги уходит в отставку

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Выборы Орлова на должность мэра Екатеринбурга. Екатеринбург, отставка, увольнение работника, уход с должности
Марио Драги покинет свой пост в ближайшее время Фото:

Премьер-министр Италии Марио Драги объявил о том, что подаст в отставку. Об этом сообщает агентство АНСА.

«Драги объявил министрам: я ухожу в отставку. Об этом сообщили в совете министров», — пишет АНСА.

Ранее о скорой отставке Драги писало агентство Reuters. Это связано с тем, что партия «Движение 5 звезд» не поддержала парламентский вотум доверия к правительству Драги.

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Премьер-министр Италии Марио Драги объявил о том, что подаст в отставку. Об этом сообщает агентство АНСА. «Драги объявил министрам: я ухожу в отставку. Об этом сообщили в совете министров», — пишет АНСА. Ранее о скорой отставке Драги писало агентство Reuters. Это связано с тем, что партия «Движение 5 звезд» не поддержала парламентский вотум доверия к правительству Драги.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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