Терапевт рассказала об опасных болезнях легких из-за кондиционера

14 июля 2022 в 22:15 Размер текста - 17 +

Кондиционеры могут стать причиной развития пневмонии, считает Людмила Лапа Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Кондиционеры могут стать причиной развития у людей ОРВИ, аллергий, бронхитов, миозитов, когда воспаляются мышцы, и даже пневмоний. Об этом в беседе с URA.RU рассказала генеральный директор Медицинского центра иммунокоррекции им. Р. Н. Ходановой, врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа. «Основное — это ОРВИ, аллергии, бронхиты. Те, кто сидят рядом с кондиционерами, часто жалуются на миозиты. Из-за переохлаждения развиваются воспаления, когда шея заболела, повернуть невозможно. И апофеоз — это пневмонии. Воспаления легких могут быть от того, что идет переохлаждение организма, бактерии от кондиционеров проникают глубоко, а там у нас тепло и влажно, находят себе пристанище и начинают развиваться. А иммунитет по каким-то причинам не справляется. Поэтому в помещении нужно находиться подальше от кондиционера, если нет возможности, то одеваться, чтобы не было переохлаждения организма», — объяснила Людмила Лапа. По словам врача-терапевта, кондиционеры могут стать источниками большого количества бактерий. «Эти вещи комфорта хороши, но в том случае, если они правильно установлены, каждые три месяца обслуживаются, чистятся и моются. Если этого не делать, внутри накапливается „условно-патогенная“, патогенная инфекция, стафилококки, стрептококки. И мы всем этим дышим, так как воздух пропускается через кондиционер и возвращается назад. Кто сидит к этой системе охлаждения очень близко, тому в верхние дыхательные пути попадает вся эта инфекция. И в итоге возникает ОРВИ, потому что воздух холодный, +24 градуса, а мы с вами, например, в том же самолете сидим с температурой 36,6. И эта разница температур является хорошей средой для бактерий», — подчеркнула Лапа. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Кондиционеры могут стать причиной развития у людей ОРВИ, аллергий, бронхитов, миозитов, когда воспаляются мышцы, и даже пневмоний. Об этом в беседе с URA.RU рассказала генеральный директор Медицинского центра иммунокоррекции им. Р. Н. Ходановой, врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа. «Основное — это ОРВИ, аллергии, бронхиты. Те, кто сидят рядом с кондиционерами, часто жалуются на миозиты. Из-за переохлаждения развиваются воспаления, когда шея заболела, повернуть невозможно. И апофеоз — это пневмонии. Воспаления легких могут быть от того, что идет переохлаждение организма, бактерии от кондиционеров проникают глубоко, а там у нас тепло и влажно, находят себе пристанище и начинают развиваться. А иммунитет по каким-то причинам не справляется. Поэтому в помещении нужно находиться подальше от кондиционера, если нет возможности, то одеваться, чтобы не было переохлаждения организма», — объяснила Людмила Лапа. По словам врача-терапевта, кондиционеры могут стать источниками большого количества бактерий. «Эти вещи комфорта хороши, но в том случае, если они правильно установлены, каждые три месяца обслуживаются, чистятся и моются. Если этого не делать, внутри накапливается „условно-патогенная“, патогенная инфекция, стафилококки, стрептококки. И мы всем этим дышим, так как воздух пропускается через кондиционер и возвращается назад. Кто сидит к этой системе охлаждения очень близко, тому в верхние дыхательные пути попадает вся эта инфекция. И в итоге возникает ОРВИ, потому что воздух холодный, +24 градуса, а мы с вами, например, в том же самолете сидим с температурой 36,6. И эта разница температур является хорошей средой для бактерий», — подчеркнула Лапа.