В ЯНАО жители добиваются ремонта дороги к кладбищу петицией

Жители просят заасфальтировать дорогу к кладбищу (архивное фото) Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Жители Лабытнанги (ЯНАО) собирают подписи в пользу ремонта дороги к новому кладбищу. Текст коллективного обращения и призыв к горожанам опубликованы в группе «Лабытнанги Info» в соцсети «ВКонтакте».

«Написано письмо в Управление ЖКХ администрации с просьбой о реконструкции автомобильной дороги, которая пролегает к новому кладбищу. Нужны подписи неравнодушных к этой проблеме», — написала автор поста Аида Абиддинова.

В комментариях пользователи единогласно поддержали автора. В тексте обращения сообщается, что из-за щебня и гравия затруднено движение машин и пешеходов.

В администрацию Лабытнанги отправлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что жители Лабытнанги пожаловались на затопленные дороги старого кладбища. Свои жалобы на сложившуюся ситуацию они высказали в социальной сети «ВКонтакте».