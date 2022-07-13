13 июля 2022

В ЯНАО жители добиваются ремонта дороги к кладбищу петицией

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Митинг против цианидов. Невьянск, подписи, петиция
Жители просят заасфальтировать дорогу к кладбищу (архивное фото) Фото:

Жители Лабытнанги (ЯНАО) собирают подписи в пользу ремонта дороги к новому кладбищу. Текст коллективного обращения и призыв к горожанам опубликованы в группе «Лабытнанги Info» в соцсети «ВКонтакте».

«Написано письмо в Управление ЖКХ администрации с просьбой о реконструкции автомобильной дороги, которая пролегает к новому кладбищу. Нужны подписи неравнодушных к этой проблеме», — написала автор поста Аида Абиддинова.

В комментариях пользователи единогласно поддержали автора. В тексте обращения сообщается, что из-за щебня и гравия затруднено движение машин и пешеходов.

В администрацию Лабытнанги отправлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что жители Лабытнанги пожаловались на затопленные дороги старого кладбища. Свои жалобы на сложившуюся ситуацию они высказали в социальной сети «ВКонтакте».

Коллективное обращение жителей Лабытнанги

Жители Лабытнанги (ЯНАО) собирают подписи в пользу ремонта дороги к новому кладбищу. Текст коллективного обращения и призыв к горожанам опубликованы в группе «Лабытнанги Info» в соцсети «ВКонтакте». «Написано письмо в Управление ЖКХ администрации с просьбой о реконструкции автомобильной дороги, которая пролегает к новому кладбищу. Нужны подписи неравнодушных к этой проблеме», — написала автор поста Аида Абиддинова. В комментариях пользователи единогласно поддержали автора. В тексте обращения сообщается, что из-за щебня и гравия затруднено движение машин и пешеходов. В администрацию Лабытнанги отправлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что жители Лабытнанги пожаловались на затопленные дороги старого кладбища. Свои жалобы на сложившуюся ситуацию они высказали в социальной сети «ВКонтакте».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...