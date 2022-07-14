В Кургане задержали пару, занимавшихся наркоторговлей

Запрещенные вещества подозреваемые хранили в доме Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Кургане арестовали двух подозреваемых в продаже наркотиков, у них изъято более 90 граммов мефедрона. Об этом сообщает Управление МВД России по Курганской области.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков задержаны двое местных жителей, которые занимались сбытом наркотических средств на территории Кургана. При обыске в доме фигурантов обнаружены упаковочные материалы для фасовки наркотиков», — сообщает пресс-служба ведомства.

В доме у 34-летнего подозреваемого обнаружили почти 100 граммов мефедрона, который он вместе со своей подругой-сообщницей планировал распространить мелкими партиями через тайники — закладки. В адрес криминальной пары возбудили уголовное дело. За незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере их может ждать до 20 лет лишения свободы.

Ранее URA.RU сообщало, что курганец, торговавший мефедроном, смог сократить срок в колонии. В ФСБ рассказали, что он пошел на сделку со следствием, заключив досудебное соглашение.