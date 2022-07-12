Курганец смог сократить срок за сбыт наркотиков, заключив досудебное соглашение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Кургана, который торговал наркотическими и психотропными веществами через интернет-магазин, смог получить меньший срок, чем его подельник из Тюмени. Курганец заключил досудебное соглашение. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Курганской области.

«Находясь под следствием, житель города Кургана заключил досудебное соглашение, смягчив тем самым максимально возможные для себя негативные последствия. В 2020 году Курганский городской суд приговорил его к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Второму подсудимому с учетом выявленных дополнительных эпизодов преступной деятельности было назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы», — рассказали в пресс-службе ведомства. Злоумышленник из Тюмени пытался обжаловать приговор, однако Курганский областной суд после рассмотрения апелляционной жалобы оставил приговор в силе.

По данным следствия, в 2019 году подсудимые занимались сбытом наркотиков через интернет-магазин. После задержания подельников сотрудники ФСБ обнаружили и изъяли в гараже и на съемной квартире фигурантов около килограмма гашиша, мефедрона, кокаина, различных синтетических смесей и амфетамина.

Ранее URA.RU писало, что на «курганской Рублевке» повара ресторана поймали с мефедроном. Задержанному грозит до десяти лет лишения свободы. Также сообщалось, что в Кургане на одной из улиц города задержан иностранный гражданин. Его подозревают в сбыте наркотиков. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.