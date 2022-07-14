14 июля 2022

В Екатеринбурге мужчина выпал с 8-го этажа, а потом встал и пошел

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После падения мужчина был в сознании (фото из архива) Фото:

Мужчина выпал с восьмого этажа дома на Мичурина, 210 в Екатеринбурге. Когда к нему подошли прохожие, он был в сознании, сообщает очевидец.

«Он вроде как приехал пару дней назад с работы или еще откуда-то. После того, как это случилось, он сам вышел из кустов. Прошел через дорогу, и на травку его уложили двое прохожих. Он был в шоке», — цитирует Е1 соседа пострадавшего. Мужчину госпитализировали.

URA.RU направило запрос в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области, чтобы узнать обстоятельства происшествия. На момент публикации ответ не поступил

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Мужчина выпал с восьмого этажа дома на Мичурина, 210 в Екатеринбурге. Когда к нему подошли прохожие, он был в сознании, сообщает очевидец. «Он вроде как приехал пару дней назад с работы или еще откуда-то. После того, как это случилось, он сам вышел из кустов. Прошел через дорогу, и на травку его уложили двое прохожих. Он был в шоке», — цитирует Е1 соседа пострадавшего. Мужчину госпитализировали. URA.RU направило запрос в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области, чтобы узнать обстоятельства происшествия. На момент публикации ответ не поступил
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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