В Екатеринбурге мужчина выпал с 8-го этажа, а потом встал и пошел

15 июля 2022 в 04:04 Размер текста - 17 +

После падения мужчина был в сознании (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мужчина выпал с восьмого этажа дома на Мичурина, 210 в Екатеринбурге. Когда к нему подошли прохожие, он был в сознании, сообщает очевидец. «Он вроде как приехал пару дней назад с работы или еще откуда-то. После того, как это случилось, он сам вышел из кустов. Прошел через дорогу, и на травку его уложили двое прохожих. Он был в шоке», — цитирует Е1 соседа пострадавшего. Мужчину госпитализировали. URA.RU направило запрос в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области, чтобы узнать обстоятельства происшествия. На момент публикации ответ не поступил Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Мужчина выпал с восьмого этажа дома на Мичурина, 210 в Екатеринбурге. Когда к нему подошли прохожие, он был в сознании, сообщает очевидец. «Он вроде как приехал пару дней назад с работы или еще откуда-то. После того, как это случилось, он сам вышел из кустов. Прошел через дорогу, и на травку его уложили двое прохожих. Он был в шоке», — цитирует Е1 соседа пострадавшего. Мужчину госпитализировали. URA.RU направило запрос в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области, чтобы узнать обстоятельства происшествия. На момент публикации ответ не поступил