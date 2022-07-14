В ХМАО жители жалуются на просроченные продукты в сети магазинов

15 июля 2022 в 04:14 Размер текста - 17 +

Срок годности продуктов истек, сообщил автор поста Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Нижневартовска (ХМАО) пожаловались, что в магазинах торговой сети «Магнит» продают просроченную продукцию. Пост об этом опубликован в группе «ЧП в Нижневартовске» в соцсети «ВКонтакте». «Магнит на Чапаева 13 а, фото от 14 июля. Очень много просрочки, будьте аккуратны», — написал анонимный автор поста. Пост набрал более 50 комментариев. «Ни разу не получалось купить продукты в магазине „Магнит“ без просрочки. Либо на ценнике одна сумма, на кассе другая», — написал Владимир Тихонов. Часть пользователей поделилась мнением, что в сетевых магазинах всегда есть просрочка. Они посоветовали внимательнее выбирать товар. Некоторые порекомендовали обратиться в Роспотребнадзор. В пресс-службу сети магазинов «Магнит» направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Ранее URA.RU рассказывало, что в магазинах торговой сети «Монетка» Тюмени и ХМАО придумали новый способ маскировки неприятного запаха от продуктов. Продавцы ставят на дно морозильных камер емкости с зернами кофе, которые перебивают запах от несвежего мяса. Продукты на полках магазина «ЧП в Нижневартовске», «ВКонтакте» Продукты на полках магазина «ЧП в Нижневартовске», «ВКонтакте» Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Жители Нижневартовска (ХМАО) пожаловались, что в магазинах торговой сети «Магнит» продают просроченную продукцию. Пост об этом опубликован в группе «ЧП в Нижневартовске» в соцсети «ВКонтакте». «Магнит на Чапаева 13 а, фото от 14 июля. Очень много просрочки, будьте аккуратны», — написал анонимный автор поста. Пост набрал более 50 комментариев. «Ни разу не получалось купить продукты в магазине „Магнит“ без просрочки. Либо на ценнике одна сумма, на кассе другая», — написал Владимир Тихонов. Часть пользователей поделилась мнением, что в сетевых магазинах всегда есть просрочка. Они посоветовали внимательнее выбирать товар. Некоторые порекомендовали обратиться в Роспотребнадзор. В пресс-службу сети магазинов «Магнит» направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Ранее URA.RU рассказывало, что в магазинах торговой сети «Монетка» Тюмени и ХМАО придумали новый способ маскировки неприятного запаха от продуктов. Продавцы ставят на дно морозильных камер емкости с зернами кофе, которые перебивают запах от несвежего мяса.