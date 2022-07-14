14 июля 2022
13 июля 2022

В ХМАО жители жалуются на просроченные продукты в сети магазинов

© Служба новостей «URA.RU»
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Покупатели в ТЦ. Курган, торговый центр, покупатели, консервы, магазин, супермаркет, продукты питания
Срок годности продуктов истек, сообщил автор поста Фото:

Жители Нижневартовска (ХМАО) пожаловались, что в магазинах торговой сети «Магнит» продают просроченную продукцию. Пост об этом опубликован в группе «ЧП в Нижневартовске» в соцсети «ВКонтакте».

«Магнит на Чапаева 13 а, фото от 14 июля. Очень много просрочки, будьте аккуратны», — написал анонимный автор поста.

Пост набрал более 50 комментариев. «Ни разу не получалось купить продукты в магазине „Магнит“ без просрочки. Либо на ценнике одна сумма, на кассе другая», — написал Владимир Тихонов. Часть пользователей поделилась мнением, что в сетевых магазинах всегда есть просрочка. Они посоветовали внимательнее выбирать товар. Некоторые порекомендовали обратиться в Роспотребнадзор.

В пресс-службу сети магазинов «Магнит» направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU рассказывало, что в магазинах торговой сети «Монетка» Тюмени и ХМАО придумали новый способ маскировки неприятного запаха от продуктов. Продавцы ставят на дно морозильных камер емкости с зернами кофе, которые перебивают запах от несвежего мяса.

Продукты на полках магазина
Продукты на полках магазина

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Жители Нижневартовска (ХМАО) пожаловались, что в магазинах торговой сети «Магнит» продают просроченную продукцию. Пост об этом опубликован в группе «ЧП в Нижневартовске» в соцсети «ВКонтакте». «Магнит на Чапаева 13 а, фото от 14 июля. Очень много просрочки, будьте аккуратны», — написал анонимный автор поста. Пост набрал более 50 комментариев. «Ни разу не получалось купить продукты в магазине „Магнит“ без просрочки. Либо на ценнике одна сумма, на кассе другая», — написал Владимир Тихонов. Часть пользователей поделилась мнением, что в сетевых магазинах всегда есть просрочка. Они посоветовали внимательнее выбирать товар. Некоторые порекомендовали обратиться в Роспотребнадзор. В пресс-службу сети магазинов «Магнит» направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Ранее URA.RU рассказывало, что в магазинах торговой сети «Монетка» Тюмени и ХМАО придумали новый способ маскировки неприятного запаха от продуктов. Продавцы ставят на дно морозильных камер емкости с зернами кофе, которые перебивают запах от несвежего мяса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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