Военный эксперт: ракетами HIMARS на Украине управляют бойцы НАТО

15 июля 2022 в 04:45 Размер текста - 17 +

Переданными США Украине реактивными системами залпового огня (РСЗО) HIMARS управляют британские и американские военнослужащие. Об этом заявил капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян. «Я на 250 процентов уверен, что (стрельбой. — прим. URA.RU) из HIMARS и перезарядкой картриджей, вот этих пусковых установок на шесть ракет, занимаются американцы и англичане», — сказал Ераносян в беседе с изданием «Украина.ру». Он объяснил, что украинские военные занимаются лишь охраной РСЗО и обслуживающих их расчетов западных военнослужащих. Однако удары, в том числе по объектам на освобожденных территориях Украины, наносят именно военнослужащие США. «Я думаю, что это морская пехота, которая в Ираке получила хорошие навыки стрельбой с HIMARS. Именно они сейчас находятся на Украине», — заключил Ераносян. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. В рамках нее Запад оказывает масштабную военную помощь ВСУ. В частности, США передали Киеву новую партию РСЗО HIMARS. Боевики уже обстреляли ЛНР из того оружия. Из него же националисты ударили по Новой Каховке в Херсонской области. В результате удара уничтожен завод ГТМК, производивший оборудование для ГЭС по всему миру, а также склад с гуманитарной помощью. От обстрела погибли 6 человек, десятки получили ранение. В Минобороны РФ предупреждали, что Киев планирует использовать эти системы для атак на территории РФ.