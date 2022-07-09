Украинские боевики обстреляли ЛНР из американской РСЗО HIMARS 10 июля 2022 в 05:01 Размер текста - 17 + ВСУ ударили по Алчевску с помощью РСЗО HIMARS, заявляют в ЛНР (архивное фото) Фото: Gregory Freni / Mediacentrum Defensie новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские националисты выпустили четыре ракеты из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS большой дальности по населенному пункту Алчевск. Об этом сообщает представительство Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). «Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел. [Удар нанесен] с направления Артемовска по Алчевску с применением РСЗО HIMARS (четыре ракеты)», — говорится в сообщении представительства ЛНР в СЦКК в Telegram. Ранее сообщалось, что США планировали передать Украине новую партию РСЗО HIMARS в середине июля. Агентство Bloomberg писало, что США выделят Украине пакет помощи на 400 млн долларов. Он будет включать в себя четыре высокомобильных артиллерийских ракетных комплекса HIMARS, обладающие высокой дальностью полета снаряда. 9 июля президент США Джо Байден подписал указ об отправке этой военной помощи. Страны Запада значительно увеличили военную помощь Киеву после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что РФ сделает соответствующие выводы из-за поставок Киеву западного оружия. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест! Украинские националисты выпустили четыре ракеты из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS большой дальности по населенному пункту Алчевск. Об этом сообщает представительство Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). «Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел. [Удар нанесен] с направления Артемовска по Алчевску с применением РСЗО HIMARS (четыре ракеты)», — говорится в сообщении представительства ЛНР в СЦКК в Telegram. Ранее сообщалось, что США планировали передать Украине новую партию РСЗО HIMARS в середине июля. Агентство Bloomberg писало, что США выделят Украине пакет помощи на 400 млн долларов. Он будет включать в себя четыре высокомобильных артиллерийских ракетных комплекса HIMARS, обладающие высокой дальностью полета снаряда. 9 июля президент США Джо Байден подписал указ об отправке этой военной помощи. Страны Запада значительно увеличили военную помощь Киеву после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что РФ сделает соответствующие выводы из-за поставок Киеву западного оружия. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям