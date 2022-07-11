ТАСС: Киев ударил по Новой Каховке американскими ракетами HIMARS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Новой Каховке в Херсонской области ракетами из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS большой дальности. Об этом сообщил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
«Удар по Новой Каховке был нанесен ракетами РСЗО Himars производства США», — заявил Стремоусов. Его слова передает telegram-канал ТАСС.
Ранее СМИ сообщали, что ВСУ нанесли удар по Каховской ГЭС в Новой Каховке Херсонской области. Позднее стало известно, что дамба гидроэлектростанции не повреждена. Однако после удара ВСУ взорвались склады с селитрой, есть пострадавшие, повреждены рынок, больница и дома.
Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. США планировали передать Киеву новую партию РСЗО HIMARS в середине июля. Боевики уже обстреляли ЛНР из того оружия. В Минобороны РФ предупреждали, что Киев планирует использовать эти системы для атак на территории РФ.
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