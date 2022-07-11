11 июля 2022

ТАСС: Киев ударил по Новой Каховке американскими ракетами HIMARS

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
НАТО. Москва, военная техника, нато, патриот, nato, patriot, рсзо, поставка вооружения
Удар по Новой Каховке был нанесен американскими ракетами РСЗО Himars Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Новой Каховке в Херсонской области ракетами из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS большой дальности. Об этом сообщил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Удар по Новой Каховке был нанесен ракетами РСЗО Himars производства США», — заявил Стремоусов. Его слова передает telegram-канал ТАСС.

Ранее СМИ сообщали, что ВСУ нанесли удар по Каховской ГЭС в Новой Каховке Херсонской области. Позднее стало известно, что дамба гидроэлектростанции не повреждена. Однако после удара ВСУ взорвались склады с селитрой, есть пострадавшие, повреждены рынок, больница и дома.

Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. США планировали передать Киеву новую партию РСЗО HIMARS в середине июля. Боевики уже обстреляли ЛНР из того оружия. В Минобороны РФ предупреждали, что Киев планирует использовать эти системы для атак на территории РФ.

Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Новой Каховке в Херсонской области ракетами из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS большой дальности. Об этом сообщил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. «Удар по Новой Каховке был нанесен ракетами РСЗО Himars производства США», — заявил Стремоусов. Его слова передает telegram-канал ТАСС. Ранее СМИ сообщали, что ВСУ нанесли удар по Каховской ГЭС в Новой Каховке Херсонской области. Позднее стало известно, что дамба гидроэлектростанции не повреждена. Однако после удара ВСУ взорвались склады с селитрой, есть пострадавшие, повреждены рынок, больница и дома. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. США планировали передать Киеву новую партию РСЗО HIMARS в середине июля. Боевики уже обстреляли ЛНР из того оружия. В Минобороны РФ предупреждали, что Киев планирует использовать эти системы для атак на территории РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...