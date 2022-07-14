Семейную пару из ЯНАО осудили за распространение наркотиков

Семью из Салехарда приговорили к восьми годам лишения свободы Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Семейная пара из Салехарда (ЯНАО) была приговорена к восьми годам лишения свободы за распространение наркотиков. Об этом сообщается на сайте окружного СУ СКР.

«Собранные Салехардским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении двух местных жителей. Приговором суда семейной паре назначены наказания в виде 8 лет лишения свободы каждому. Женщине предстоит отбывать наказание в колонии общего режима, мужчине — в колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

По данным следствия и суда, семейная пара в январе 2022 года приняла предложение от куратора заняться незаконным сбытом наркотиков. Куратор также привлек к незаконной деятельности несовершеннолетнего. Преступники были задержаны сотрудниками ОНК ОМВД России по городу Салехард, которые изъяли у них наркотические средства в значительном и крупном размере. Как добавляют следователи, уголовное дело в отношении несовершеннолетнего было выделено в отдельное производство и в настоящее время находится на рассмотрении в суде.

Ранее URA.RU сообщало, что В Салехарде полицией за распространением наркотиков была поймана семейная пара и подросток. В отношении куратора группы уголовное дело выделено в отдельное производство.