ВСУ оставили без электричества российское село

Сотрудники электросетей будут восстанавливать линии электропередач Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные обстреляли село в Брянской области, оставив мирных граждан без электроэнергии. Об этом заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Сегодня в 5 утра с территории Украины был произведен артиллерийский обстрел приграничного села Некислицы Севского района. В результате обстрела повреждена линия электропередач», — написал он в своем telegram-канале.

Сообщается также, что жертв в результате инцидента нет. На месте работают все оперативные службы, а сотрудники электросетей стараются восстановить линии электропередач.

Украинские военные регулярно обстреливают этот регион России, который находится в непосредственной близости с украинской границей. Так, 13 июля брянский губернатор сообщил об обстреле поселка городского типа Белая Березка, передает «Национальная служба новостей». Жертв среди мирных жителей и пострадавших нет, добавляет телеканал 360. Кроме того, власти региона продлили до 23 июля действие высокого уровня террористической опасности, пишет RT.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Причиной этого стали участившиеся обстрелы со стороны ВСУ и нацбатов территории Донбасса. При этом российские войска спасают граждан, а также не причиняют им вреда.

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