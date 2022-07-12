Украинские нацисты обстреляли поселок в Брянской области

Поселок городского типа Белая Березка Трубчевского района Брянской области был обстрелян артиллерийскими снарядами со стороны Украины. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз.
«Сегодня вечером со стороны Украины был произведен артиллерийский обстрел пгт Белая Березка Трубчевского района. На территорию поселка было выпущено порядка 18 минометных снарядов. Среди гражданского населения жертв и пострадавших нет», — сообщил Александр Богомаз в своем telegram-канале.
Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. Глава государства отметил, что ВСУ регулярно проводили в Донбассе карательные операции.
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Поселок городского типа Белая Березка Трубчевского района Брянской области был обстрелян артиллерийскими снарядами со стороны Украины. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз. «Сегодня вечером со стороны Украины был произведен артиллерийский обстрел пгт Белая Березка Трубчевского района. На территорию поселка было выпущено порядка 18 минометных снарядов. Среди гражданского населения жертв и пострадавших нет», — сообщил Александр Богомаз в своем telegram-канале. Ранее украинские боевики попытались взорвать железную дорогу в Брянской области. Также они атаковали Курскую область с помощью беспилотников. В июне националисты пытались взорвать крупнейший в мире нефтепровод «Дружба». Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. Глава государства отметил, что ВСУ регулярно проводили в Донбассе карательные операции.