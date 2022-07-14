14 июля 2022

Челябинский водитель врезался в опору ЛЭП и погиб от удара током

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Пресс-тур с общественниками на Мечел. Челябинск, энергетика, электричество, столб с проводами, электрические провода
Мужчину убило оборвавшимся проводом Фото:

Житель Красноармейского района погиб после того, как врезался на автомобиле в опору линии электропередачи. Его убило током от оборвавшегося провода. Информацию о ДТП URA.RU подтвердили в пресс-службе Управления ГИБДД по Челябинской области.

«ДТП произошло 14 июля в 06:20 в селе Сугояк напротив дома на улице Советская, 25. Водитель автомобиля „Лада гранта“, не имея водительских прав, по предварительной информации, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в опору ЛЭП под напряжением», — рассказали в пресс-службе.

После этого, по данным источника URA.RU в правоохранительных органах, молодой человек вышел из машины и увидел, что на нее упал оборвавшийся провод. Он попытался убрать провод с машины и получил удар током, от которого погиб.

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Житель Красноармейского района погиб после того, как врезался на автомобиле в опору линии электропередачи. Его убило током от оборвавшегося провода. Информацию о ДТП URA.RU подтвердили в пресс-службе Управления ГИБДД по Челябинской области. «ДТП произошло 14 июля в 06:20 в селе Сугояк напротив дома на улице Советская, 25. Водитель автомобиля „Лада гранта“, не имея водительских прав, по предварительной информации, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в опору ЛЭП под напряжением», — рассказали в пресс-службе. После этого, по данным источника URA.RU в правоохранительных органах, молодой человек вышел из машины и увидел, что на нее упал оборвавшийся провод. Он попытался убрать провод с машины и получил удар током, от которого погиб.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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