Туристический мегапроект ЯНАО обрел инвестора

Благодаря конкурсу инвестиционный платеж из бюджета был уменьшен до 5,7 миллиардов рублей Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Инвестором горнолыжного курорта Рай-Из в ЯНАО стало объединение АО «Газпромбанк», сети отелей AZIMUT Hotels, горнолыжного комплекса «Шерегеш», ООО «Инфраструктура ГЧП». Как сообщается на сайте оркужного правительства, концессионное соглашение планируется заключить до октября 2022 года.

«Комиссия рассмотрела предложения, поступившие в рамках конкурса на право заключения концессионного соглашения на создание туристического комплекса на Полярном Урале. Из двух заявок наилучшие условия предложены ООО „ИФР Харп“ — консорциум АО „Газпромбанк“, сети отелей AZIMUT Hotels, горнолыжного комплекса „Шерегеш“, ООО „Инфраструктура ГЧП“», — говориться в сообщении.

Как добавляет пресс-служба правительства ЯНАО, в результате конкурса был снижен инвестиционный платеж из бюджета на первом этапе с 7 до 5,7 миллиарда рублей. Инвестор создаст 19 километров горнолыжных трасс, что на 7 километров больше первоначальных условий, а также построить 170 номеров в четырехзвездочном отеле.

«Впервые в России мы решили использовать концессию для комплексного проекта в туристической сфере. Убежден, у нас есть все для успешной реализации намеченных планов — Ямал с его уникальной природой и самобытной культурой коренных народов точно будет востребован у гостей со всей страны. А наши партнеры имеют большой опыт в создании туристических объектов высокого уровня», — приводит слова Дмитрия Артюхова пресс-служба.

Ранее URA.RU сообщало, что «Газпромбанк» подал совместную с ООО «ОК «Сибшахтострой» и AZIMUT Hotels заявку на право заключения концессионного соглашения по созданию туристического комплекса Рай-Из в ЯНАО. У компаний большие планы по развитию курорта.

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