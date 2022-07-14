14 июля 2022

Вице-премьер РФ одобрил кредит в сотни млн для Кургана

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительные площадки. Курган, двойная сплошная, дорога, проспект мальцева
На строительство дорог Курганской области одобрили кредит в сотни миллионов рублей Фото:

Вице-премьер России Марат Хуснуллин одобрил бюджетный кредит в сотни миллионов для Курганской области. Об этом говорится на официальном сайте правительства России.

«Сегодня мы приняли решение о выделении 40 млрд рублей инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК) и заемных средств из Фонда ЖКХ. <…> на развитие транспортной инфраструктуры за счет ИБК Курганская область получит финансирование в размере 0,65 млрд рублей. Средства будут направлены на дорожное строительство в Кургане», — заявил Хуснуллин.

Данное решение было принято на заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию. Всего были одобрены заявки от 10 регионов на предоставление льготных кредитов и займов в рамках программы «Инфраструктурное меню». По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, представленные в заявках проекты существенно повысят качество жизни большинства населения регионов.

Ранее URA.RU сообщало, что по заявлениям администрации Кургана, ремонт некоторых улиц в городе откладывается. На данный момент приоритет отдается мгаистральным улицам с интенсивным движением.

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Вице-премьер России Марат Хуснуллин одобрил бюджетный кредит в сотни миллионов для Курганской области. Об этом говорится на официальном сайте правительства России. «Сегодня мы приняли решение о выделении 40 млрд рублей инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК) и заемных средств из Фонда ЖКХ. <…> на развитие транспортной инфраструктуры за счет ИБК Курганская область получит финансирование в размере 0,65 млрд рублей. Средства будут направлены на дорожное строительство в Кургане», — заявил Хуснуллин. Данное решение было принято на заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию. Всего были одобрены заявки от 10 регионов на предоставление льготных кредитов и займов в рамках программы «Инфраструктурное меню». По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, представленные в заявках проекты существенно повысят качество жизни большинства населения регионов. Ранее URA.RU сообщало, что по заявлениям администрации Кургана, ремонт некоторых улиц в городе откладывается. На данный момент приоритет отдается мгаистральным улицам с интенсивным движением.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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