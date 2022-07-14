В Челябинске предложили купить крупный ТРК за 3 миллиарда

ТРК намереваются продать на аукционе в августе Фото: Владимир Жабриков

В Челябинске выставлен на продажу торгово-развлекательный комплекс (ТРК) «Фокус» почти за 3 миллиарда рублей. Как следует из объявления на площадке компании «Торги-ру», аукцион по реализации объекта пройдет 11 августа.

«Продается 100-% доля в уставном капитале эксплуатирующей компании „Адреналин“, принадлежащей одному физлицу. Собственность не обременена и не заложена. Данная компания владеет и эксплуатирует ТРК „Фокус“», — рассказал URA.RU директор аукционного дома Андрей Окулов.

Площадь комплекса составляет 59 тысяч квадратных метров. ТРК заполнен арендаторами с 2009 года. Арендный поток, включая прочие доходы, по данным Окулова, равен 429 миллионам рублей в год. Объект обладает наземными паркингами.

При реализации доли в ООО «Адреналин», принадлежащей бизнесмену Владимиру Ланде, указали нижнюю границу цены, ожидая, что потенциальные покупатели сделают более высокие предложения. Шаг задан почти в 60 миллионов рублей. Объявление о продаже появилось 13 июля. По данным «Торги-ру», по состоянию на 15 июля заявки от интересантов еще не поступили.

Участники рынка обращают внимание на то, что сегодня рынок ТРК испытывает сложности. Снижение трафика потребует от будущего владельца наличия дополнительных средств, которые позволят переждать кризис. По словам руководителя отдела развития маркетинга и рекламы ТК «Кольцо» Алексея Глебова, на поверхность вновь выходят идеи о реконцепции торговых объектов. Она предполагает изменение функционального назначения площадей. Пространства офлайновой торговли и кинотеатров в ТРК могут быть переформатированы в складские помещения, пункты выдачи заказов или шоу-румы по опыту «Гагарин-парка».

Корреспондент URA.RU на момент подготовки материала не получил комментарий генерального управляющего «Фокуса» Павла Смолина. Собственнику объекта Владимиру Ланде также отправлен запрос, оставшийся без ответа.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам