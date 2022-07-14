В Челябинске прозвучат сирены

Сирены прозвучат 20 июля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске пройдет проверка муниципальной системы оповещения населения. Как сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба города (ЕДДС), серены прозвучат дважды 20 июня в период c 10:35 до 10:45 и с 13:20 до 13:30 часов.

«Звук сирены означает сигнал „Внимание всем!“. Услышав его, следует включить телевизор или радиоприемник, прослушать экстренное сообщение о сложившейся обстановке и порядке действий», — говорится в официальном telegram-канале ЕДДС.

Проверка будет проводиться на территории города Челябинска с включением электросирен и громкоговорителей. ЕДДС призывает население сохранять спокойствие.

Предыдущая плановая проверка систем оповещения должна была пройти 2 марта. Она была отменена и перенесена на более поздний срок.