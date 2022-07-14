14 июля 2022

В Челябинске прозвучат сирены

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Рабочий визит Дубровского в Златоуст и Миасс. Челябинск, мчс, рупор, сирена, громкоговоритель, тревога, оповещение
Сирены прозвучат 20 июля Фото:

В Челябинске пройдет проверка муниципальной системы оповещения населения. Как сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба города (ЕДДС), серены прозвучат дважды 20 июня в период c 10:35 до 10:45 и с 13:20 до 13:30 часов.

«Звук сирены означает сигнал „Внимание всем!“. Услышав его, следует включить телевизор или радиоприемник, прослушать экстренное сообщение о сложившейся обстановке и порядке действий», — говорится в официальном telegram-канале ЕДДС.

Проверка будет проводиться на территории города Челябинска с включением электросирен и громкоговорителей. ЕДДС призывает население сохранять спокойствие.

Предыдущая плановая проверка систем оповещения должна была пройти 2 марта. Она была отменена и перенесена на более поздний срок.

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В Челябинске пройдет проверка муниципальной системы оповещения населения. Как сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба города (ЕДДС), серены прозвучат дважды 20 июня в период c 10:35 до 10:45 и с 13:20 до 13:30 часов. «Звук сирены означает сигнал „Внимание всем!“. Услышав его, следует включить телевизор или радиоприемник, прослушать экстренное сообщение о сложившейся обстановке и порядке действий», — говорится в официальном telegram-канале ЕДДС. Проверка будет проводиться на территории города Челябинска с включением электросирен и громкоговорителей. ЕДДС призывает население сохранять спокойствие. Предыдущая плановая проверка систем оповещения должна была пройти 2 марта. Она была отменена и перенесена на более поздний срок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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