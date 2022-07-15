Инсайд: шеф свердловского УФСБ получит статусный пост в Москве

15 июля 2022 в 12:44 Размер текста - 17 +

Официальной информации о повышении Алексея Зиновьева Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах Глава свердловского управления ФСБ Алексей Зиновьев получит повышение в центральном аппарате ведомства и станет заместителем директора ФСБ РФ Александра Бортникова. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых ведомствах. «Алексей Зиновьев придет на пост заместителя Александра Бортникова», — рассказал собеседник агентства. Он не уточнил сроки кадровых перестановок. Другой инсайдер также подтвердил, что повышение Зиновьева коснется службы в центральном аппарате ведомства и связано с многолетней успешной работой Зиновьева. URA.RU обратилось к представителю УФСБ по Свердловской области. Там сообщили, что не комментируют кадровые перестановки в ведомстве. Агентство направило запрос в ФСБ РФ, ответа на момент публикации не поступало. Ранее URA.RU сообщало о будущем приходе на пост Зиновьева действующего главы УСФБ по Тюменской области. Инсайдер считал, что кадровая перестановка связана с повышением Зиновьева и успехами на службе Игоря Николаева. Зиновьев назначен на пост главы свердловского УФСБ в 2019 году после работы на аналогичном посту в Тульской области. Через год он получил звание генерал-лейтенанта. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Глава свердловского управления ФСБ Алексей Зиновьев получит повышение в центральном аппарате ведомства и станет заместителем директора ФСБ РФ Александра Бортникова. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых ведомствах. «Алексей Зиновьев придет на пост заместителя Александра Бортникова», — рассказал собеседник агентства. Он не уточнил сроки кадровых перестановок. Другой инсайдер также подтвердил, что повышение Зиновьева коснется службы в центральном аппарате ведомства и связано с многолетней успешной работой Зиновьева. URA.RU обратилось к представителю УФСБ по Свердловской области. Там сообщили, что не комментируют кадровые перестановки в ведомстве. Агентство направило запрос в ФСБ РФ, ответа на момент публикации не поступало. Ранее URA.RU сообщало о будущем приходе на пост Зиновьева действующего главы УСФБ по Тюменской области. Инсайдер считал, что кадровая перестановка связана с повышением Зиновьева и успехами на службе Игоря Николаева. Зиновьев назначен на пост главы свердловского УФСБ в 2019 году после работы на аналогичном посту в Тульской области. Через год он получил звание генерал-лейтенанта.