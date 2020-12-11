11 декабря 2020

Начальник УФСБ по Свердловской области получил новое звание

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Дмитрий Медведев на форуме
Алексей Зиновьев возглавляет свердловское ведомство с 2019 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Начальник УФСБ по Свердловской области Алексей Зиновьев получил звание генерал-лейтенанта. Об этом URA.RU сообщили собственные источники в ведомстве.

Алексей Зиновьев возглавляет региональное управление ФСБ с 16 сентября 2019 года. До своего назначения силовик занимал аналогичную должность в региональных структурах Тульской области. В пресс-службе УФСБ по Свердловской области комментировать URA.RU информацию о новом звании Зиновьева URA.RU отказались.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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