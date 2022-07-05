Свердловское УФСБ возглавит силовик из Тюмени

Глава УФСБ по Тюменской области Игорь Николаев может занять место шефа свердловского УФСБ Алексея Зиновьева. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых ведомствах.
«Говорят, что на место Зиновьева в ближайшее время придет Игорь Николаев. Но никаких официальных решений не принималось», — рассказал собеседник агентства. По его информации, Николаев считается кандидатурой на пост Зиновьева благодаря своим успехам на службе.
URA.RU обратилось к представителю УФСБ по Свердловской области. Там сообщили, что не комментируют кадровые перестановки в ведомстве.
Зиновьев назначен на пост главы свердловского УФСБ в 2019 году после работы на аналогичном посту в Тульской области. Николаев до назначения на пост главы УФСБ по Тюменской области работал в Москве в отделе по борьбе с экстремизмом и в УФБ Бурятии.
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Глава УФСБ по Тюменской области Игорь Николаев может занять место шефа свердловского УФСБ Алексея Зиновьева. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых ведомствах. «Говорят, что на место Зиновьева в ближайшее время придет Игорь Николаев. Но никаких официальных решений не принималось», — рассказал собеседник агентства. По его информации, Николаев считается кандидатурой на пост Зиновьева благодаря своим успехам на службе. URA.RU обратилось к представителю УФСБ по Свердловской области. Там сообщили, что не комментируют кадровые перестановки в ведомстве. Зиновьев назначен на пост главы свердловского УФСБ в 2019 году после работы на аналогичном посту в Тульской области. Николаев до назначения на пост главы УФСБ по Тюменской области работал в Москве в отделе по борьбе с экстремизмом и в УФБ Бурятии.