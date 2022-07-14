Силовики объявили итоги рейда в Цыганском поселке Екатеринбурга

В ходе проведения рейда полиция составила 47 административных протоколов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Стали известны итоги массовой проверки жителей Цыганского поселка в районе улиц Викулова и Шекспира в Екатеринбурге. Результатами рейда поделился начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«За достаточно короткий промежуток времени силовики подвергли проверке 62 человека из числа местных жителей. Из них двое были привлечены к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее воспитание), еще 10 — по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), из них трое несовершеннолетних», — рассказал Горелых. Он подчеркнул, что в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей были отправлены трое подростков 2004, 2005 и 2009 годов рождения, информация в отношении еще одного молодого человека будет направлена в комиссию по делам несовершеннолетних.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области заявил, что проверке подверглись 138 иностранцев, 18 из которых находились в России с нарушением режима пребывания. Также представители ГИБДД проверили автомобилистов: было выявлено 16 нарушений по статье «Управление неисправным ТС», 8 — «Отсутствие ремня безопасности», два — «Отсутствие ОСАГО» и одно — «Отсутствие водительских прав». Задержали 16-летнего парня, который управлял автомобилем ВАЗ-21074 с зеркальными номерами без водительского удостоверения. Его машину отправили на штрафстоянку.

Также в ходе рейда полицейские остановили 33-летнего водителя на Lada Granta, у которого в багажнике нашли шесть пластиковых канистр с наклейками «Вита-Септ» без соответствующих документов. «А при досмотре салона „Лады“ оперуполномоченные нашли предмет, похожий на пистолет Макарова 1966 года выпуска с полным боекомплектом. Изъятая спиртосодержащая жидкость и ствол с патронами были направлены на экспертизу. „Лада“ поставлена на штрафстоянку до окончания разбирательств. А сам водитель помещен под стражу», — сообщил Горелых.

В ходе проведения рейда полиция составила 47 административных протоколов. По указанию начальника областного полицейского главка генерала Александра Мешкова подобные рейды будут продолжаться, заявил полковник Валерий Горелых.

Ранее в Цыганском поселке Екатеринбурга прошли массовые задержания. На месте работали сотрудники ГИБДД, ОМОН, спецназ из отряда ГРОМ и уголовный розыск.

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