Особое внимание полицейские уделили несовершеннолетним, которые ездят без прав Фото: ИА «Ночные новости»

Полиция массово проверяет жителей Цыганского поселка в районе улиц Викулова и Шекспира в Екатеринбурге. На месте работают сотрудники ГИБДД, ОМОН, спецназ из отряда ГРОМ и уголовный розыск, сообщили URA.RU очевидцы.

«Силовики устроили облаву, видимо, после нападения на сотрудников ГИБДД. Работают и уголовный розыск, и ОМОН, и Росгвардия, ГИБДД, общий рейд по улице Шекспира и прилегающим территориям. Всех грузят в автобус, проверяют документы, пробивают по базам на причастность к преступлениям», — делятся очевидцы.

Среди задержанных — несовершеннолетние без водительских прав. Таких передают сотрудникам ПДН. Еще одного местного жителя задержали за грубость полиции. В багажнике одной из машин полицейские обнаружили большую партию спирта. Ранее в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу сообщали, что «проводится плановое профилактическое мероприятие».

В предыдущий раз силовики приезжали на Юго-Запад Екатеринбурга вечером 12 июля. Это было связано с задержанием 13-летнего подростка, сидевшего за рулем Lada Priora и отказавшегося останавливаться по требованию сотрудников ГИБДД. Во время поимки нарушителя его стали защищать другие жители Цыганского поселка. Чтобы отбиться, инспекторы вызвали силовую поддержку Росгвардии и сотрудников ППС.