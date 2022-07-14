В общий доступ попали данные курганских клиентов компании СДЭК и Delivery Club Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В сеть попали персональные данные нескольких сотен курганцев — клиентов СДЭК и Delivery Club. В открытом доступе оказались адреса, фамилии, номера телефонов, электронная почта и суммы заказов. Об этом сообщает telegram-канал «Утечки информации».

«В открытый доступ снова были выложены данные клиентов транспортной компании СДЭК. В информации содержатся данные об отправлениях клиентов. Указаны ФИО получателей, телефоны адреса электронной почты получателей, название компании отправителей, идентификаторы отправителей/получателей, коды пункта самовывоза. Судя по датам из этого файла, данный дамп базы был сделан пятого июля 2022 года», — говорится в сообщении.

Представители СДЭК сообщают, что в настоящее время проводится расследование внутри организации. От каких-либо других комментариев в транспортной компании пока отказались.

Ранее URA.RU писало, что в сеть утекли данные более тысячи курганцев — клиентов сервисов Wildberries и «Яндекс.Еда». Утечка персональной информации произошла в мае этого года. Тогда в компаниях принесли извинения за слив данных своих клиентов.

Карта данных клиентов СДЭК и Delivery Club Скрин с сайта saverudata