14 июля 2022

Данные нескольких сотен курганских клиентов СДЭК слили в сеть. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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В общий доступ попали данные курганских клиентов компании СДЭК и Delivery Club Фото:

В сеть попали персональные данные нескольких сотен курганцев — клиентов СДЭК и Delivery Club. В открытом доступе оказались адреса, фамилии, номера телефонов, электронная почта и суммы заказов. Об этом сообщает telegram-канал «Утечки информации».

«В открытый доступ снова были выложены данные клиентов транспортной компании СДЭК. В информации содержатся данные об отправлениях клиентов. Указаны ФИО получателей, телефоны адреса электронной почты получателей, название компании отправителей, идентификаторы отправителей/получателей, коды пункта самовывоза. Судя по датам из этого файла, данный дамп базы был сделан пятого июля 2022 года», — говорится в сообщении.

Представители СДЭК сообщают, что в настоящее время проводится расследование внутри организации. От каких-либо других комментариев в транспортной компании пока отказались.

Ранее URA.RU писало, что в сеть утекли данные более тысячи курганцев — клиентов сервисов Wildberries и «Яндекс.Еда». Утечка персональной информации произошла в мае этого года. Тогда в компаниях принесли извинения за слив данных своих клиентов.

Карта данных клиентов СДЭК и Delivery Club

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В сеть попали персональные данные нескольких сотен курганцев — клиентов СДЭК и Delivery Club. В открытом доступе оказались адреса, фамилии, номера телефонов, электронная почта и суммы заказов. Об этом сообщает telegram-канал «Утечки информации». «В открытый доступ снова были выложены данные клиентов транспортной компании СДЭК. В информации содержатся данные об отправлениях клиентов. Указаны ФИО получателей, телефоны адреса электронной почты получателей, название компании отправителей, идентификаторы отправителей/получателей, коды пункта самовывоза. Судя по датам из этого файла, данный дамп базы был сделан пятого июля 2022 года», — говорится в сообщении. Представители СДЭК сообщают, что в настоящее время проводится расследование внутри организации. От каких-либо других комментариев в транспортной компании пока отказались. Ранее URA.RU писало, что в сеть утекли данные более тысячи курганцев — клиентов сервисов Wildberries и «Яндекс.Еда». Утечка персональной информации произошла в мае этого года. Тогда в компаниях принесли извинения за слив данных своих клиентов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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