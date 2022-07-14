В сеть утекли данные 25 миллионов клиентов СДЭК

15 июля 2022 в 05:20 Размер текста - 17 +

В общий доступ попали данные клиентов компании СДЭК Фото: Анна Майорова © URA.RU Стало известно о новой утечке данных клиентов компании СДЭК, которая могла коснуться 25 миллионов пользователей и 30 тысяч контрагентов. Об этом сообщает telegram-канал «Утечки информации». Появившиеся в сети данные объединены в три текстовых файла. Первый содержит более 160 миллионов записей с данными клиентов, включая фамилии, адреса электронных почт, название компании-отправителя, а также коды пунктов самовывоза. Второй файл включает более 30 миллионов строк с информацией о физических и юридических лицах. Третий содержит более 90 миллионов строк с телефонами и идентификаторами отправителя/получателя. PR-директор СДЭК Анна Иоспа в беседе с РБК сообщила, что сейчас проводится расследование внутри компании, выясняются обстоятельства произошедшего. «От каких-либо дополнительных комментариев она отказалась», — пишет издание. В июне в сеть утекли данные «Ростелекома». Тогда в открытый доступ попала база данных, содержащая адреса электронной почты, должности, телефоны и другую информацию о сотрудниках. Предполагалось, что слив данных организовал бывший работник «Ростелекома». Ранее в интернете опубликовали интерактивную карту, где отображены адреса клиентов сервиса «Яндекс.Еда». Кроме адресов в открытый доступ попали имена, телефоны, e-mail и суммы заказов за последние полгода. В Госдуме предлагали ужесточить наказание за незаконное распространение персональных данных россиян. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Стало известно о новой утечке данных клиентов компании СДЭК, которая могла коснуться 25 миллионов пользователей и 30 тысяч контрагентов. Об этом сообщает telegram-канал «Утечки информации». Появившиеся в сети данные объединены в три текстовых файла. Первый содержит более 160 миллионов записей с данными клиентов, включая фамилии, адреса электронных почт, название компании-отправителя, а также коды пунктов самовывоза. Второй файл включает более 30 миллионов строк с информацией о физических и юридических лицах. Третий содержит более 90 миллионов строк с телефонами и идентификаторами отправителя/получателя. PR-директор СДЭК Анна Иоспа в беседе с РБК сообщила, что сейчас проводится расследование внутри компании, выясняются обстоятельства произошедшего. «От каких-либо дополнительных комментариев она отказалась», — пишет издание. В июне в сеть утекли данные «Ростелекома». Тогда в открытый доступ попала база данных, содержащая адреса электронной почты, должности, телефоны и другую информацию о сотрудниках. Предполагалось, что слив данных организовал бывший работник «Ростелекома». Ранее в интернете опубликовали интерактивную карту, где отображены адреса клиентов сервиса «Яндекс.Еда». Кроме адресов в открытый доступ попали имена, телефоны, e-mail и суммы заказов за последние полгода. В Госдуме предлагали ужесточить наказание за незаконное распространение персональных данных россиян.