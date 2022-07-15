Правительство РФ отменило ковидные ограничения на выезд из России

Новые законодательные изменения по ковиду вступают в силу с 15 июля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Правительство Российской Федерации отменило ограничения на въезд и выезд из России, связанные с пандемией новой коронавирусной инфекции. Об этом говорится в документе, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.

Новое постановление вышло от 14 июля. Все изменения вступают в силу с 15 числа.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что COVID-19 почти неотличим от ОРВИ. Об этом заявила замдиректора ко клиническо-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Однако она подчеркнула, что COVID-19 остается коварным из-за того, что вызывает обострения или манифестацию различных аутоиммунных заболеваний. 2 июля, в России официально сняли все коронавирусные ограничения. Постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой о снятии требований в связи с пандемией, вступило в силу.