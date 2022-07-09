В Роспотребнадзоре заявили, что COVID-19 почти неотличим от ОРВИ

10 июля 2022 в 05:34 Размер текста - 17 +

Коронавирус отличается от ОРВИ риском появления обострений после болезни, предупредила Наталья Пшеничная Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Течение и симптомы коронавируса сейчас максимально схожи с другими ОРВИ. Об этом заявила замдиректора ко клиническо-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. «Ковид сейчас практически неотличим по течению и симптомам от других ОРВИ», — заявила Наталья Пшеничная в интервью РИА «Новости». Однако эксперт подчеркнула, что COVID-19 остается коварным из-за того, что вызывает обострения или манифестацию различных аутоиммунных заболеваний. Также собеседница агентства отметила, что ковид отличает от ОРВИ период восстановления после болезни. По ее словам, переболев коронавирусом, необходимо гулять на свежем воздухе, делать дыхательную гимнастику, употреблять свежие овощи и фрукты. Если симптомы болезни затянулись, то следует обратиться к специалисту, так как это может свидетельствовать об обострении, резюмировала Пшеничная. 2 июля, в России официально сняли все коронавирусные ограничения. Постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой о снятии требований в связи с пандемией, вступило в силу. Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович, заявила, что в некоторых странах отмечается увеличение числа заражений COVID-19 и госпитализаций. О том, что новая волна распространения коронавируса в мире уже началась, говорил и генеральный директор компании Pfizer Альберт Бурла. В Роспотребнадзоре так же спрогнозировали рост заболеваемости COVID-19. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Обзоры последних новостей о коронавирусе. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе всех событий, присоединяйтесь к нам в Яндекс.Новости и в Яндекс.Дзен . У нас также есть telegram-канал @uranews , где мы оперативно публикуем самое важное.

Течение и симптомы коронавируса сейчас максимально схожи с другими ОРВИ. Об этом заявила замдиректора ко клиническо-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. «Ковид сейчас практически неотличим по течению и симптомам от других ОРВИ», — заявила Наталья Пшеничная в интервью РИА «Новости». Однако эксперт подчеркнула, что COVID-19 остается коварным из-за того, что вызывает обострения или манифестацию различных аутоиммунных заболеваний. Также собеседница агентства отметила, что ковид отличает от ОРВИ период восстановления после болезни. По ее словам, переболев коронавирусом, необходимо гулять на свежем воздухе, делать дыхательную гимнастику, употреблять свежие овощи и фрукты. Если симптомы болезни затянулись, то следует обратиться к специалисту, так как это может свидетельствовать об обострении, резюмировала Пшеничная. 2 июля, в России официально сняли все коронавирусные ограничения. Постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой о снятии требований в связи с пандемией, вступило в силу. Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович, заявила, что в некоторых странах отмечается увеличение числа заражений COVID-19 и госпитализаций. О том, что новая волна распространения коронавируса в мире уже началась, говорил и генеральный директор компании Pfizer Альберт Бурла. В Роспотребнадзоре так же спрогнозировали рост заболеваемости COVID-19.