Комарова предложила учить детей в ХМАО навыкам выживания

15 июля 2022 в 16:03 Размер текста - 17 +

Комарова упомянула и об опасности климатических изменений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор ХМАО, Наталья Комарова предложила учить детей навыкам выживания. Предложение прозвучало в разговоре с руководителем детского военно-спортивного лагеря во время онлайн-эфира главы региона с социальными предпринимателями, передает корреспондент URA.RU. «Сконцентрируйтесь пожалуйста на предложении и на навыках по выживанию. Эта составляющая имеет большое значение в сегодняшнем жестком мире, жесткими отношениями, с расбалансировкой климатических событий. Важно, чтобы как можно раньше наши дети получили навыки выживания в среде, которая отличается агрессивностью при каких-то обстоятельствах», — порекомендовала Комарова бизнесмену. Эти слова прозвучали после презентации регионального отделения федерального проекта «Спецназ-Дети» из Ханты-Мансийска. В этом лагере дети могут участвовать в патриотической программе с элементами огневой и тактико-технической подготовки. Ранее URA.RU сообщало о том, что глобальное потепление в ХМАО превышает средние значения на планете. Об этом на представлении победителей премии «Глобальная энергия 2022» в Ханты-Мансийске сообщил нобелевский лауреат по вопросам изменения климата Рае Квон Чунг. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Губернатор ХМАО, Наталья Комарова предложила учить детей навыкам выживания. Предложение прозвучало в разговоре с руководителем детского военно-спортивного лагеря во время онлайн-эфира главы региона с социальными предпринимателями, передает корреспондент URA.RU. «Сконцентрируйтесь пожалуйста на предложении и на навыках по выживанию. Эта составляющая имеет большое значение в сегодняшнем жестком мире, жесткими отношениями, с расбалансировкой климатических событий. Важно, чтобы как можно раньше наши дети получили навыки выживания в среде, которая отличается агрессивностью при каких-то обстоятельствах», — порекомендовала Комарова бизнесмену. Эти слова прозвучали после презентации регионального отделения федерального проекта «Спецназ-Дети» из Ханты-Мансийска. В этом лагере дети могут участвовать в патриотической программе с элементами огневой и тактико-технической подготовки. Ранее URA.RU сообщало о том, что глобальное потепление в ХМАО превышает средние значения на планете. Об этом на представлении победителей премии «Глобальная энергия 2022» в Ханты-Мансийске сообщил нобелевский лауреат по вопросам изменения климата Рае Квон Чунг.