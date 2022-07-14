В мэрию отдаленного района ЯНАО ищут нового начальника культуры

Прошлый руководитель управления перешел на работу в другой район Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В администрацию Ямальского района ЯНАО по всей России ищут нового начальника управления культуры. Вакансию разместили на сайте Facancy.ru.

«Администрация Ямальского района в поиске начальника управления культуры и молодежной политики. Обязанности: координация, регулирование и контроль за деятельностью подведомственных учреждений; участие в разработке и реализации программ и проектов в сфере культуры; организация и проведение праздничных мероприятий; содействие в трудоустройстве несовершеннолетних граждан; обеспечение организации летнего отдыха детей и контроль за работой в сфере закупок», — говорится в описании к вакансии.

Соискатель должен иметь высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры по направлению «Экономика и управление», «Юриспруденция», и не менее двух лет стажа муниципальной службы. Кандидат обязан понимать принципы работы и цели учреждения культуры, процессы организации мероприятий и прочее.

Начальника управления ждут премирования по итогам работы и льготные отпуска раз в два года. Ранее эту должность занимала Варвара Полозова, которая перешла на аналогичную должность в администрацию Надымского района. Начальником управления культуры в Ямальском районе она проработала меньше года.

В администрацию Ямальского района агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

Также URA.RU сообщало, что в Красноселькупском районе руководителем управления культуры назначили Сергея Стецкевича, который переехал в регион ради этой должности. Позже на него в прокуратуру пожаловались подчиненные за высокомерное поведение. Чиновника уволили по причине утраты доверия.

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