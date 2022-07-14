В центре Екатеринбурга археологи обнаружили древние вещи. Фото

15 июля 2022 в 15:14 Размер текста - 17 +

Среди находок археологи выделяют предметы, раскрывающие историю городских усадеб XIX — начала XX веков Фото: URA.RU В центре Екатеринбурга на улице Хохрякова, 64 археологи раскопали около 8 тысяч находок, их передадут в музеи города. Работы проводились на площади более 1,2 тысячи кв метров на месте строительства многоэтажного жилого комплекса «Дом на Хохрякова», застройщиком которого выступает компания УГМК. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «С января 2019 года здесь ведутся работы по приспособлению памятников архитектуры 19 века дома М.Ф, Медведева и Д. М. Башуровой, которые будут завершены в 2024 году. На сегодня на данные работы уже потрачено 103 млн рублей, но мы считаем, что все не зря. Найден культурный слой, который дал много новых фактов об истории Екатеринбурга и жизни горожан», — говорит Евгений Мордовин, генеральный директор «УГМК-Застройщик». В мэрии Екатеринбурга сообщили, что на территории планируется возведение жилого комплекса. Однако, по закону, если в процессе раскопок строителями были обнаружены предметы, имеющие научную ценность, работы должны прекратиться, чтобы ученые провели исследование. «Ученым удалось исследовать остатки хозяйственных построек, погреба, а также дворовое мощение из гранитных плит», — сообщили в администрации города. Также среди ценных находок команда археологов отметила кессоны — специальные водопроводные сооружения с деревянной срубной опалубкой из хвойных пород дерева. «Глубина находки составила чуть менее 8 метров от современной поверхности», — отмечают в мэрии. Среди находок отмечаются предметы, раскрывающие историю городских усадеб XIX — начала XX веков: игральные фишки, стеклянная и глиняная гончарная посуда, зубные щетки, расчески, а также коллекция монет (с 1825 года выпуска по раннее советское время). Фото: URA.RU Фото: URA.RU Фото: URA.RU Ранее URA.RU сообщало о том, что в Нижнем Тагиле при укладке тротуара обнаружили останки, которые могли принадлежать роду Демидовых. Тогда на раскопки приезжал Сенатор Совета Федерации Эдуард Россель. Он оценивал перспективы создания ассоциации музеев Демидовых по всему миру.

В центре Екатеринбурга на улице Хохрякова, 64 археологи раскопали около 8 тысяч находок, их передадут в музеи города. Работы проводились на площади более 1,2 тысячи кв метров на месте строительства многоэтажного жилого комплекса «Дом на Хохрякова», застройщиком которого выступает компания УГМК. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «С января 2019 года здесь ведутся работы по приспособлению памятников архитектуры 19 века дома М.Ф, Медведева и Д. М. Башуровой, которые будут завершены в 2024 году. На сегодня на данные работы уже потрачено 103 млн рублей, но мы считаем, что все не зря. Найден культурный слой, который дал много новых фактов об истории Екатеринбурга и жизни горожан», — говорит Евгений Мордовин, генеральный директор «УГМК-Застройщик». В мэрии Екатеринбурга сообщили, что на территории планируется возведение жилого комплекса. Однако, по закону, если в процессе раскопок строителями были обнаружены предметы, имеющие научную ценность, работы должны прекратиться, чтобы ученые провели исследование. «Ученым удалось исследовать остатки хозяйственных построек, погреба, а также дворовое мощение из гранитных плит», — сообщили в администрации города. Также среди ценных находок команда археологов отметила кессоны — специальные водопроводные сооружения с деревянной срубной опалубкой из хвойных пород дерева. «Глубина находки составила чуть менее 8 метров от современной поверхности», — отмечают в мэрии. Среди находок отмечаются предметы, раскрывающие историю городских усадеб XIX — начала XX веков: игральные фишки, стеклянная и глиняная гончарная посуда, зубные щетки, расчески, а также коллекция монет (с 1825 года выпуска по раннее советское время). Ранее URA.RU сообщало о том, что в Нижнем Тагиле при укладке тротуара обнаружили останки, которые могли принадлежать роду Демидовых. Тогда на раскопки приезжал Сенатор Совета Федерации Эдуард Россель. Он оценивал перспективы создания ассоциации музеев Демидовых по всему миру.