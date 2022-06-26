Гуманитарный груз и спецтехника отправились из Перми в Луганск Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Пермский фонд «Добровольцы Донбасса» отправил сегодня миссию на Донбасс. Активисты направили в Луганск гуманитарную помощь и автотехнику, в составе группы также едут артисты для выступлений на передовой и бойцы для участия в спецоперации. Об этом сообщил URA.RU президент фонда Вячеслав Лучников.

«Передаем в МЧС Луганска УАЗ, Mitshubishi L200 передаем в боевые подразделения добровольцев. Также везем медицину, продукты питания, средства радиосвязи и другое спецобмунидирование. С нами также едут Инна Наговицына со своим товарищем Маратом — они будут давать концерты перед бойцами, которые отдыхают между боями, и теми, кто находится в госпиталях», — рассказал Лучников, перед отправкой миссии.

Ранее URA.RU рассказывало, что в марте в Перми учредили фонд помощи добровольцам Донбасса и их семьям. Организация собирает пожертвования и приобретает на них все, что нужно добровольческим подразделениям. Одним из крупных жертвователей стал владелец холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин, который выделил фонду 10 млн рублей. Именно на них были закуплены автомобили, отправленные сегодня в Луганск.

Вынужденная спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявил, что она направлена на защиту жителей Донецкой и Луганской республик от агрессии со стороны киевских властей.

Mitshubishi L200 для боевых подразделений добровольцев Фото: Сергей Русанов © URA.RU