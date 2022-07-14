Екатеринбургский БЦ останется без света из-за споров двух УК

15 июля 2022 в 15:59 Размер текста - 17 +

УК «Кировская» пытается договориться с поставщиками электроэнергии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бизнес-центр «Манхеттен», который известен рейдерскими захватами, может остаться без света уже 26 июля, если управляющая компания «Кировская» не погасит долги перед «Екатеринбургэнергосбытом». Информацию об этом URA.RU подтвердил директор УК Михаил Ярошевский. «Данный документ [с предупреждением об отключении электричества] существует, но есть еще время должникам погасить задолженности за услуги управляющей компании, чтобы мы могли рассчитаться и за электроэнергию», — рассказал Ярошевский. Он также подчеркнул, что «Екатеринбургэнергосбыт» действует в абсолютно правовом поле, поэтому ни о какой борьбе с поставщиком речи не идет. Ярошевский заявил, что УК «Кировская» действительно не права во всей этой ситуации. «Мы должны оплачивать счета за поставку электроэнергии. Мы в постоянном диалоге, понятно, что это крайняя мера [отключение электричества], но будет она реализована или нет — неизвестно», — заявил директор управляющей компании. Ранее в бизнес-центре «Манхэттен» УК «Кировская» заявляла о «захватчиках», которые якобы любыми способами пытаются завладеть площадями здания. В том числе они, предположительно, отключали свет в офисах, пытаясь надавить на управляющую компанию. В УК «Аурус», с которой идут споры, заявляли, что находятся в «Манхэттене» на законных основаниях. Обе управляющие компании конфликтуют уже в течение года и считают друг друга нелегитимными. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Бизнес-центр «Манхеттен», который известен рейдерскими захватами, может остаться без света уже 26 июля, если управляющая компания «Кировская» не погасит долги перед «Екатеринбургэнергосбытом». Информацию об этом URA.RU подтвердил директор УК Михаил Ярошевский. «Данный документ [с предупреждением об отключении электричества] существует, но есть еще время должникам погасить задолженности за услуги управляющей компании, чтобы мы могли рассчитаться и за электроэнергию», — рассказал Ярошевский. Он также подчеркнул, что «Екатеринбургэнергосбыт» действует в абсолютно правовом поле, поэтому ни о какой борьбе с поставщиком речи не идет. Ярошевский заявил, что УК «Кировская» действительно не права во всей этой ситуации. «Мы должны оплачивать счета за поставку электроэнергии. Мы в постоянном диалоге, понятно, что это крайняя мера [отключение электричества], но будет она реализована или нет — неизвестно», — заявил директор управляющей компании. Ранее в бизнес-центре «Манхэттен» УК «Кировская» заявляла о «захватчиках», которые якобы любыми способами пытаются завладеть площадями здания. В том числе они, предположительно, отключали свет в офисах, пытаясь надавить на управляющую компанию. В УК «Аурус», с которой идут споры, заявляли, что находятся в «Манхэттене» на законных основаниях. Обе управляющие компании конфликтуют уже в течение года и считают друг друга нелегитимными.