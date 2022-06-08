В бизнес-центре Екатеринбурга заявили о рейдерском захвате. «Заставляют платить»

08 июня 2022 в 16:11 Размер текста - 17 +

Конфликт вокруг «Манхэттена» продолжается около года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В бизнес-центре «Манхэттен» в Екатеринбурге пытаются провести рейдерский захват после серии угроз. Об этом заявил директор управляющей компании «Кировская» Михаил Ярошевский в разговоре с журналистом URA.RU. «Там происходит противоборство между собственниками помещений и так называемыми рейдерами, которые всячески пытаются их заставить заплатить. Не имея никаких оснований заходить в электрощитовые помещения, выключают свет юридическим и физическим лицам. Угрозы идут постоянно и в виде телефонных звонков, и по почте с нарисованными долгами», — рассказал Ярошевский. Он посчитал, что «захватчики» увидели реакцию на угрозы и решили, что могут надавить на собственников еще сильнее. Ярошевский рассказал, что «рейдеры» заняли электрощитовые бизнес-центра 7 июня и находятся там уже больше суток. Он уточнил, что из-за ситуации с угрозами, продолжающимися долгое время, написано несколько заявлений в полицию. URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там сообщили, что пока не комментируют информацию. Агентство обратилось в управляющую компанию «Аурус», у которой с УК «Кировская» идут споры. Там обещали перезвонить. Ранее URA.RU писало о конфликте вокруг «Манхэттена». Здесь с осени 2021 года проходят столкновения людей крепкого телосложения. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявлял, что полиция не вмешивается в споры хозяйствующих субъектов. «Эта история находится в области гражданско-правовых отношений, которые надо разрешать исключительно в судебном порядке», — уточнял полковник Горелых. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В бизнес-центре «Манхэттен» в Екатеринбурге пытаются провести рейдерский захват после серии угроз. Об этом заявил директор управляющей компании «Кировская» Михаил Ярошевский в разговоре с журналистом URA.RU. «Там происходит противоборство между собственниками помещений и так называемыми рейдерами, которые всячески пытаются их заставить заплатить. Не имея никаких оснований заходить в электрощитовые помещения, выключают свет юридическим и физическим лицам. Угрозы идут постоянно и в виде телефонных звонков, и по почте с нарисованными долгами», — рассказал Ярошевский. Он посчитал, что «захватчики» увидели реакцию на угрозы и решили, что могут надавить на собственников еще сильнее. Ярошевский рассказал, что «рейдеры» заняли электрощитовые бизнес-центра 7 июня и находятся там уже больше суток. Он уточнил, что из-за ситуации с угрозами, продолжающимися долгое время, написано несколько заявлений в полицию. URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там сообщили, что пока не комментируют информацию. Агентство обратилось в управляющую компанию «Аурус», у которой с УК «Кировская» идут споры. Там обещали перезвонить. Ранее URA.RU писало о конфликте вокруг «Манхэттена». Здесь с осени 2021 года проходят столкновения людей крепкого телосложения. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявлял, что полиция не вмешивается в споры хозяйствующих субъектов. «Эта история находится в области гражданско-правовых отношений, которые надо разрешать исключительно в судебном порядке», — уточнял полковник Горелых.