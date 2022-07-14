Мэр из ХМАО готовится к возвращению в Tik Tok

15 июля 2022 в 19:49 Размер текста - 17 +

Мэр-тиктокер не стал обходить блокировки чтобы вновь выйти в эфир. Фото: Анна Майорова © URA.RU После сообщений о предстоящей разблокировке Tik Tok глава поселка Половинка (ХМАО) Александр Старжинский готовится к возвращению в эту социальную сеть. Об этом он сообщил корреспонденту URA.RU «Я ждал этого и с удовольствием продолжу активно вести Tik Tok, стримы на нем. Так я могу доносить информацию до населения в более простой форме. Многие односельчане на меня подписаны. Это для молодежи. Ведь они не хотят долго вникать. Им нужно быстро, красочно, информативно. Мне это интересно. Я же не всю жизнь главой буду работать. Поэтому почему бы и нет?», — комментирует Старжинский. Последний ролик в аккаунте мэра-тиктокера из ХМАО появился в начале года и прекращение публикаций было связано с тем, что в сервисе заблокировали функцию загрузки видео для жителей России. Старжинский сожалеет об этом, поскольку считает Tik Tok удобной площадкой для коммуникации с аудиторией. В своем аккаунте он рассказывал о важности деревень для России, работе на посту деревенского главы, давал житейские советы. Некоторые ролики мэра-тиктокера набрали более 1,5 млн. просмотров. С возобновлением работы сервиса, Старжинский намерен опубликовать весь накопившийся за это время контент. Ранее URA.RU сообщало, что популярный мэр-блогер из ХМАО, Сергей Маненков потерянных после блокировки Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). В социальной сети «ВКонтакте по численности у него собралась почти та же аудитория. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

После сообщений о предстоящей разблокировке Tik Tok глава поселка Половинка (ХМАО) Александр Старжинский готовится к возвращению в эту социальную сеть. Об этом он сообщил корреспонденту URA.RU «Я ждал этого и с удовольствием продолжу активно вести Tik Tok, стримы на нем. Так я могу доносить информацию до населения в более простой форме. Многие односельчане на меня подписаны. Это для молодежи. Ведь они не хотят долго вникать. Им нужно быстро, красочно, информативно. Мне это интересно. Я же не всю жизнь главой буду работать. Поэтому почему бы и нет?», — комментирует Старжинский. Последний ролик в аккаунте мэра-тиктокера из ХМАО появился в начале года и прекращение публикаций было связано с тем, что в сервисе заблокировали функцию загрузки видео для жителей России. Старжинский сожалеет об этом, поскольку считает Tik Tok удобной площадкой для коммуникации с аудиторией. В своем аккаунте он рассказывал о важности деревень для России, работе на посту деревенского главы, давал житейские советы. Некоторые ролики мэра-тиктокера набрали более 1,5 млн. просмотров. С возобновлением работы сервиса, Старжинский намерен опубликовать весь накопившийся за это время контент. Ранее URA.RU сообщало, что популярный мэр-блогер из ХМАО, Сергей Маненков потерянных после блокировки Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). В социальной сети «ВКонтакте по численности у него собралась почти та же аудитория.