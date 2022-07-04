Популярный мэр-блогер из ХМАО пытается вернуть подписчиков

В день мэр-блогер добавляет до 40 новых друзей Фото: Антон Артемьев

Мэр Белоярского района Сергей Маненков после ухода из Instagram (деятельность запрещена на территории РФ), где у него было более 10 тысяч подписчиков, пытается вернуть популярность в соцсетях, но уже через ВКонтакте. Об этом URA.RU рассказал сам мэр.

«Instagram закрыли как вражескую площадку. Но у меня есть Вконтакте, Telegram и Одноклассники. Вконтакте у меня сегодня 6,5 тыс. друзей. Ежедневно 30-70 человек добавляется. И я искусственно не накручиваю их число. Думаю, на те 10 тысяч, что были в Instagram, мы скоро выйдем», — добавил Маненков.

Популярный мэр-блогер утверждает, что вышел в соцсети неохотно и одним из последних среди чиновников, но он быстро нашел свою нишу, став популярным. «Если бы я постил про совещания, как другие главы, то было бы всего 1,5-2 тысячи подписчиков. Как у них. У меня — значительно больше, так как я публикую кухню, рыбалку, охоту. И немного про совещания», — поделился секретом успеха с URA.RU Маненков.

Ранее URA.RU сообщало, что аккаунт главы Белоярского района (ХМАО) Сергея Маненкова в соцсетях признан лучшим среди югорских мэров за креативный подход к его ведению. Анализ постов Маненкова показал, что когда он делится новостями о событиях в муниципалитете, посты набирают в среднем 350-400 лайков, а когда выкладывает видео с приготовлением блюд, то они нравятся аудитории в два раза больше.