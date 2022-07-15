Из-за аварийного моста курганской трассы закрыт подъезд к Тюмени

15 июля 2022 в 17:25 Размер текста - 17 +

На участке курганской трассы временно закрыли движение (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На федеральной трассе «Иртыш» в Курганской области из-за аварийного моста временно закрыли движение к Тюмени. Водителей отправляют по альтернативному пути — через поселок Чаши. Об этом сообщает в своем telegram-канале ФКУ «Упрдор „Южный Урал“». «Из-за предаварийной ситуации, связанной с возможным разрушением несущих конструкций во время работ по капитальному ремонту моста через реку Мендеря 36 км автомобильной дороге Р-254 „Иртыш“ (подъезд к Тюмени) в Курганской области, вводится временное ограничение движения с 15 июля», — указано в сообщении дорожного ведомства. Объездной путь будет идти через поселок Чаши (Каргапольский округ, Екатеринбург— Шадринск- Курган) деревню Ягодная (Белозерский округ) село Першино (Белозерский район) и на трассу «Иртыш» в сторону Тюмени. Водителей просят планировать свой маршрут. Ранее URA.RU писало, что на трассах Челябинска и Кургана продлили запреты для транспорта. Причина — аномальная жара. Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

На федеральной трассе «Иртыш» в Курганской области из-за аварийного моста временно закрыли движение к Тюмени. Водителей отправляют по альтернативному пути — через поселок Чаши. Об этом сообщает в своем telegram-канале ФКУ «Упрдор „Южный Урал“». «Из-за предаварийной ситуации, связанной с возможным разрушением несущих конструкций во время работ по капитальному ремонту моста через реку Мендеря 36 км автомобильной дороге Р-254 „Иртыш“ (подъезд к Тюмени) в Курганской области, вводится временное ограничение движения с 15 июля», — указано в сообщении дорожного ведомства. Объездной путь будет идти через поселок Чаши (Каргапольский округ, Екатеринбург— Шадринск- Курган) деревню Ягодная (Белозерский округ) село Першино (Белозерский район) и на трассу «Иртыш» в сторону Тюмени. Водителей просят планировать свой маршрут. Ранее URA.RU писало, что на трассах Челябинска и Кургана продлили запреты для транспорта. Причина — аномальная жара.