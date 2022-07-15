На трассах Челябинска и Кургана продлили запреты для транспорта 15 июля 2022 в 11:57 Размер текста - 17 + Второй день на челябинских и курганских трассах днем запрещено движение фур и тяжелых грузовиков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В связи с аномальной жарой в Курганской и Челябинской областях 15 июля продлили запрет на движение большегрузного транспорта по ряду федеральных трасс. Об этом сообщили URA.RU в ФКУ «Упрдор „Южный Урал“». «В пятницу, 15 июля, с 12:00 (время местное) в связи с прогнозируемой дневной температурой окружающего воздуха свыше плюс 32 градусов, вводится временное ограничение для транспорта, осуществляющего перевозку тяжеловесных грузов. Запрет на движение вводится на федеральных трассах Челябинской и Курганской областей», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства. До 20:00 запрет на движение большегрузов будет действовать на трассах: М-5 «Урал», подъезд к Екатеринбургу, на участке с 11 км по 130 км;

А-310 (Челябинск — Троицк) на участке с 16 км по 146 км;

Р-254 «Иртыш» на участке с 13 км по 465 км;

Р-254 «Иртыш», подъезд к Тюмени, на участке с 0 км по 91 км;

Р-354 (Екатеринбург — Шадринск — Курган) на участке с 125 км по 356 км. Аномальная жара на Урале со среднесуточной температурой выше климатической нормы на 7 и более градусов ожидается 15 и 16 июля. Так, 15 июля термометры в Челябинской области будут показывать до 37 градусов, аналогичная ситуация и в Курганской области. Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» . В связи с аномальной жарой в Курганской и Челябинской областях 15 июля продлили запрет на движение большегрузного транспорта по ряду федеральных трасс. Об этом сообщили URA.RU в ФКУ «Упрдор „Южный Урал“». «В пятницу, 15 июля, с 12:00 (время местное) в связи с прогнозируемой дневной температурой окружающего воздуха свыше плюс 32 градусов, вводится временное ограничение для транспорта, осуществляющего перевозку тяжеловесных грузов. Запрет на движение вводится на федеральных трассах Челябинской и Курганской областей», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства. До 20:00 запрет на движение большегрузов будет действовать на трассах: Аномальная жара на Урале со среднесуточной температурой выше климатической нормы на 7 и более градусов ожидается 15 и 16 июля. Так, 15 июля термометры в Челябинской области будут показывать до 37 градусов, аналогичная ситуация и в Курганской области. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям