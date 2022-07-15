Застройщики устроили битву за снос 30 домов в Екатеринбурге. Cреди победителей — друг Куйвашева

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Дома по программе реновации. Екатеринбург, аварийный дом, ветхое жилье, реновация
Попавшие под снос дома являются ветхими или аварийными Фото:
новость из сюжета
Реновация по-екатеринбургски

За право застроить участок в границах ул. Шефская-Энтузиастов-Баумана (2,2 га) на аукционе в мэрии Екатеринбурга развернулась настоящая бойня. Торги длились шесть часов, за это время цена земли взлетела в 180 раз — с 514 тысяч рублей до 96,6 миллиона. Победителем стала тюменско-московская компания «Страна-Девелопмент», которая зашла на местный рынок в 2018 году.

Аукцион по второму участку на Уралмаше, в границах ул. Донбасская-пер. Черниговский-Суворовский (2,8 гектара), длился всего три минуты. «Победила компания „Брусника“, предложившая 641 тысячу рублей», — рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии. Глава «Брусники» (компания тоже из Тюмени) Алексей Круковский считается другом губернатора Евгения Куйвашева. Торги за третий участок, в границах улиц Краснофлотцев-Донской-Корепина-Шефской, шли около получаса. Победила компания «Астра» (11,4 миллиона рублей)

Все три участка были разыграны в рамках реновации (власти называют это программой комплексного развития территорий, КРТ). Горадминистрация пока только тестирует этот механизм.

Он предполагает, что победившие застройщики теперь должны будут договориться с жильцами домов, которые проголосовали за участие в программе. Общее количество домов под снос на трех участках — 34. На их месте появится 283 тысячи квадратных метров жилья. Каждому из собственников девелоперы предложат выбор: новую квартиру (соразмерную имеющейся) или денежную компенсацию.

Аукцион стартовал в 11 утра, а закончился только к вечеру. Демонстрируя горожанам прозрачность процесса, чиновники позвали журналистов
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За право застроить участок в границах ул. Шефская-Энтузиастов-Баумана (2,2 га) на аукционе в мэрии Екатеринбурга развернулась настоящая бойня. Торги длились шесть часов, за это время цена земли взлетела в 180 раз — с 514 тысяч рублей до 96,6 миллиона. Победителем стала тюменско-московская компания «Страна-Девелопмент», которая зашла на местный рынок в 2018 году. Аукцион по второму участку на Уралмаше, в границах ул. Донбасская-пер. Черниговский-Суворовский (2,8 гектара), длился всего три минуты. «Победила компания „Брусника“, предложившая 641 тысячу рублей», — рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии. Глава «Брусники» (компания тоже из Тюмени) Алексей Круковский считается другом губернатора Евгения Куйвашева. Торги за третий участок, в границах улиц Краснофлотцев-Донской-Корепина-Шефской, шли около получаса. Победила компания «Астра» (11,4 миллиона рублей) Все три участка были разыграны в рамках реновации (власти называют это программой комплексного развития территорий, КРТ). Горадминистрация пока только тестирует этот механизм. Он предполагает, что победившие застройщики теперь должны будут договориться с жильцами домов, которые проголосовали за участие в программе. Общее количество домов под снос на трех участках — 34. На их месте появится 283 тысячи квадратных метров жилья. Каждому из собственников девелоперы предложат выбор: новую квартиру (соразмерную имеющейся) или денежную компенсацию.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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