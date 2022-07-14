14 июля 2022

Риэлторы рассказали, где в ХМАО быстрее продаются квартиры. Инфографика

© Служба новостей «URA.RU»
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Новостройки, люди, дети. Нижневартовск., многоэтажный дом, недвижимость
На продажу квартиры в Нижневартовске в среднем уходит почти четыре месяца Фото:

Среди крупных городов ХМАО быстрее всего продаются квартиры в Нижневартовске — в среднем жилье покупают почти за четыре месяца. Об этом URA.RU рассказали эксперты агентства недвижимости «Этажи».

«По нашим оценкам медленнее всего продаются квартиры в Ханты-Мансийске, где средний срок продажи составляет порядка семи месяцев. На втором месте Сургут — 4,2 месяцев, на первом Нижневартовск — 3,9 месяцев», — прокомментировала корреспонденту URA.RU замдиректора федеральной компании «Этажи» Татьяна Ахметдинова.

При этом срок продажи конкретных квартир в городах ХМАО также зависит от нескольких факторов. Прежде всего это соответствие цены рыночной стоимости, а также наличие конкурентных предложений. «На рынке бывают квартиры, которые для ускорения продажи продаются с дисконтом, а есть те, что эксклюзивны, и поэтому их собственники не торопятся с продажей», — добавляет Ахметдинова.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске продают особняк для аристократов за 27 миллионов рублей. Двухэтажный дом продают вместе с дорогой мебелью, камином с лепниной и кованой лестницей.

Медленнее всего продаются квартиры в Ханты-Мансийске
Фото:

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Среди крупных городов ХМАО быстрее всего продаются квартиры в Нижневартовске — в среднем жилье покупают почти за четыре месяца. Об этом URA.RU рассказали эксперты агентства недвижимости «Этажи». «По нашим оценкам медленнее всего продаются квартиры в Ханты-Мансийске, где средний срок продажи составляет порядка семи месяцев. На втором месте Сургут — 4,2 месяцев, на первом Нижневартовск — 3,9 месяцев», — прокомментировала корреспонденту URA.RU замдиректора федеральной компании «Этажи» Татьяна Ахметдинова. При этом срок продажи конкретных квартир в городах ХМАО также зависит от нескольких факторов. Прежде всего это соответствие цены рыночной стоимости, а также наличие конкурентных предложений. «На рынке бывают квартиры, которые для ускорения продажи продаются с дисконтом, а есть те, что эксклюзивны, и поэтому их собственники не торопятся с продажей», — добавляет Ахметдинова. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске продают особняк для аристократов за 27 миллионов рублей. Двухэтажный дом продают вместе с дорогой мебелью, камином с лепниной и кованой лестницей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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