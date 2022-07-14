Риэлторы рассказали, где в ХМАО быстрее продаются квартиры. Инфографика

15 июля 2022 в 19:21 Размер текста - 17 +

На продажу квартиры в Нижневартовске в среднем уходит почти четыре месяца Фото: Александр Елизаров © URA.RU Среди крупных городов ХМАО быстрее всего продаются квартиры в Нижневартовске — в среднем жилье покупают почти за четыре месяца. Об этом URA.RU рассказали эксперты агентства недвижимости «Этажи». «По нашим оценкам медленнее всего продаются квартиры в Ханты-Мансийске, где средний срок продажи составляет порядка семи месяцев. На втором месте Сургут — 4,2 месяцев, на первом Нижневартовск — 3,9 месяцев», — прокомментировала корреспонденту URA.RU замдиректора федеральной компании «Этажи» Татьяна Ахметдинова. При этом срок продажи конкретных квартир в городах ХМАО также зависит от нескольких факторов. Прежде всего это соответствие цены рыночной стоимости, а также наличие конкурентных предложений. «На рынке бывают квартиры, которые для ускорения продажи продаются с дисконтом, а есть те, что эксклюзивны, и поэтому их собственники не торопятся с продажей», — добавляет Ахметдинова. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске продают особняк для аристократов за 27 миллионов рублей. Двухэтажный дом продают вместе с дорогой мебелью, камином с лепниной и кованой лестницей. Медленнее всего продаются квартиры в Ханты-Мансийске Фото: URA.RU Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Среди крупных городов ХМАО быстрее всего продаются квартиры в Нижневартовске — в среднем жилье покупают почти за четыре месяца. Об этом URA.RU рассказали эксперты агентства недвижимости «Этажи». «По нашим оценкам медленнее всего продаются квартиры в Ханты-Мансийске, где средний срок продажи составляет порядка семи месяцев. На втором месте Сургут — 4,2 месяцев, на первом Нижневартовск — 3,9 месяцев», — прокомментировала корреспонденту URA.RU замдиректора федеральной компании «Этажи» Татьяна Ахметдинова. При этом срок продажи конкретных квартир в городах ХМАО также зависит от нескольких факторов. Прежде всего это соответствие цены рыночной стоимости, а также наличие конкурентных предложений. «На рынке бывают квартиры, которые для ускорения продажи продаются с дисконтом, а есть те, что эксклюзивны, и поэтому их собственники не торопятся с продажей», — добавляет Ахметдинова. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске продают особняк для аристократов за 27 миллионов рублей. Двухэтажный дом продают вместе с дорогой мебелью, камином с лепниной и кованой лестницей.