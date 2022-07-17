Жители ХМАО жалуются Путину на чиновников из-за аварийного дома

В Сургуте люди обращаются к президенту РФ Владимиру Путину из-за споров с мэрией по поводу многоэтажного дома на улице Мечникова. Они просят чиновников признать его аварийным. Об этом URA.RU сообщили собственники квартир на условиях анонимности.
«Мы обращаемся к Путину, потому что мы считаем, что сотрудники сургутской мэрии вводят нас в заблуждение. Все из-за нашего дома, который начал разваливаться. Трескаются стены, фундамент висит над землей, лопаются перекрытия, а кирпичи выпадают из стен. Мы опасаемся за свою жизнь и поэтому просим у администрации признать дом аварийным. Но как туда не обращаемся, оттуда постоянно разные ответы и решения нет», — сообщил собеседник.
Споры за дом между мэрией и собственниками перешли в активную фазу в сентябре прошлого года. За это время, уверяют жители, от мэрии поступают довольно противоречивые данные. Весной им сообщили, что идет поиск фирмы для проведения экспертизы, а через неделю — что комиссия проходила еще зимой. К ее результатам и качеству проведения у жителей появились вопросы. «Почему не присутствовали собственники и какими приборами обследовался дом? В экспертизе не учли состояние подвала. Позже заключение изменили: добавили подвал, но вычеркнули чердак. Сами [чиновники] говорят, что износ дома 59%. Но не признают аварийным и предлагают реконструкцию. Но дом просто рассыпается. Какой ремонт? Но нас не слушают, поэтому мы обращаемся к Путину. Только он нам сможет помочь», — рассказал собеседник.
Журналист URA.RU обратился за разъяснениями в пресс-службу администрации Сургута. Ответа на момент публикации не поступило.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО прокуратура заставила власти выдать семьям новое жилье. Прокуратура округа через суд обязала мэрию Советского переселить из аварийного дома три семьи.
В Сургуте люди обращаются к президенту РФ Владимиру Путину из-за споров с мэрией по поводу многоэтажного дома на улице Мечникова. Они просят чиновников признать его аварийным. Об этом URA.RU сообщили собственники квартир на условиях анонимности. «Мы обращаемся к Путину, потому что мы считаем, что сотрудники сургутской мэрии вводят нас в заблуждение. Все из-за нашего дома, который начал разваливаться. Трескаются стены, фундамент висит над землей, лопаются перекрытия, а кирпичи выпадают из стен. Мы опасаемся за свою жизнь и поэтому просим у администрации признать дом аварийным. Но как туда не обращаемся, оттуда постоянно разные ответы и решения нет», — сообщил собеседник. Споры за дом между мэрией и собственниками перешли в активную фазу в сентябре прошлого года. За это время, уверяют жители, от мэрии поступают довольно противоречивые данные. Весной им сообщили, что идет поиск фирмы для проведения экспертизы, а через неделю — что комиссия проходила еще зимой. К ее результатам и качеству проведения у жителей появились вопросы. «Почему не присутствовали собственники и какими приборами обследовался дом? В экспертизе не учли состояние подвала. Позже заключение изменили: добавили подвал, но вычеркнули чердак. Сами [чиновники] говорят, что износ дома 59%. Но не признают аварийным и предлагают реконструкцию. Но дом просто рассыпается. Какой ремонт? Но нас не слушают, поэтому мы обращаемся к Путину. Только он нам сможет помочь», — рассказал собеседник. Журналист URA.RU обратился за разъяснениями в пресс-службу администрации Сургута. Ответа на момент публикации не поступило. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО прокуратура заставила власти выдать семьям новое жилье. Прокуратура округа через суд обязала мэрию Советского переселить из аварийного дома три семьи.