Жители ХМАО жалуются Путину на чиновников из-за аварийного дома

18 июля 2022 в 08:48 Размер текста - 17 +

В доме лопаются перекрытия, в стенах трещины, а кирпичи выпадают из стен Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Сургуте люди обращаются к президенту РФ Владимиру Путину из-за споров с мэрией по поводу многоэтажного дома на улице Мечникова. Они просят чиновников признать его аварийным. Об этом URA.RU сообщили собственники квартир на условиях анонимности. «Мы обращаемся к Путину, потому что мы считаем, что сотрудники сургутской мэрии вводят нас в заблуждение. Все из-за нашего дома, который начал разваливаться. Трескаются стены, фундамент висит над землей, лопаются перекрытия, а кирпичи выпадают из стен. Мы опасаемся за свою жизнь и поэтому просим у администрации признать дом аварийным. Но как туда не обращаемся, оттуда постоянно разные ответы и решения нет», — сообщил собеседник. Споры за дом между мэрией и собственниками перешли в активную фазу в сентябре прошлого года. За это время, уверяют жители, от мэрии поступают довольно противоречивые данные. Весной им сообщили, что идет поиск фирмы для проведения экспертизы, а через неделю — что комиссия проходила еще зимой. К ее результатам и качеству проведения у жителей появились вопросы. «Почему не присутствовали собственники и какими приборами обследовался дом? В экспертизе не учли состояние подвала. Позже заключение изменили: добавили подвал, но вычеркнули чердак. Сами [чиновники] говорят, что износ дома 59%. Но не признают аварийным и предлагают реконструкцию. Но дом просто рассыпается. Какой ремонт? Но нас не слушают, поэтому мы обращаемся к Путину. Только он нам сможет помочь», — рассказал собеседник. Журналист URA.RU обратился за разъяснениями в пресс-службу администрации Сургута. Ответа на момент публикации не поступило. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО прокуратура заставила власти выдать семьям новое жилье. Прокуратура округа через суд обязала мэрию Советского переселить из аварийного дома три семьи. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

В Сургуте люди обращаются к президенту РФ Владимиру Путину из-за споров с мэрией по поводу многоэтажного дома на улице Мечникова. Они просят чиновников признать его аварийным. Об этом URA.RU сообщили собственники квартир на условиях анонимности. «Мы обращаемся к Путину, потому что мы считаем, что сотрудники сургутской мэрии вводят нас в заблуждение. Все из-за нашего дома, который начал разваливаться. Трескаются стены, фундамент висит над землей, лопаются перекрытия, а кирпичи выпадают из стен. Мы опасаемся за свою жизнь и поэтому просим у администрации признать дом аварийным. Но как туда не обращаемся, оттуда постоянно разные ответы и решения нет», — сообщил собеседник. Споры за дом между мэрией и собственниками перешли в активную фазу в сентябре прошлого года. За это время, уверяют жители, от мэрии поступают довольно противоречивые данные. Весной им сообщили, что идет поиск фирмы для проведения экспертизы, а через неделю — что комиссия проходила еще зимой. К ее результатам и качеству проведения у жителей появились вопросы. «Почему не присутствовали собственники и какими приборами обследовался дом? В экспертизе не учли состояние подвала. Позже заключение изменили: добавили подвал, но вычеркнули чердак. Сами [чиновники] говорят, что износ дома 59%. Но не признают аварийным и предлагают реконструкцию. Но дом просто рассыпается. Какой ремонт? Но нас не слушают, поэтому мы обращаемся к Путину. Только он нам сможет помочь», — рассказал собеседник. Журналист URA.RU обратился за разъяснениями в пресс-службу администрации Сургута. Ответа на момент публикации не поступило. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО прокуратура заставила власти выдать семьям новое жилье. Прокуратура округа через суд обязала мэрию Советского переселить из аварийного дома три семьи.