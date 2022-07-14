Туроператор Tez Tour оставил семью из Тюмени без отпуска

Чрез месяц тюменцы рассчитывали оказаться на море, но туроператор отменил чартер и не предлагает вернуть деньги Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Туроператор Tez Tour за месяц до вылета в отпуск предложил семье из Тюмени, купившей путевки в Турцию еще в январе, заплатить за поездку двойную цену (+350 тысяч рублей), или же она не состоится. Об этом URA.RU рассказал читатель агентства, пожелавший остаться анонимным.

«Мы с женой и двумя детьми в середине января купили путевки в Анталию. Лететь должны были 13 августа, чартером из Тюмени, авиакомпанией „Ямал“. Однако 14 июля туроператор Tez Tour оповестил нас, что самолет отменен. И если мы все же хотим отправиться на курорт, нужно доплатить за перелет регулярным рейсом. А это еще столько же, сколько нам стоили путевки — порядка 350 000 рублей», — рассказал URA.RU тюменец.

Свое поведение туроператор объяснил тем, что в отношении России введены ограничительные меры. Поэтому компания отменяет все вылеты на август. Впрочем, в «Тез-Тур» предложили еще несколько вариантов.

В частности, туристы могут оставить деньги на депозите и использовать их в следующем году. Также можно улететь на чартере не в Турцию, а в Египет, но в строго назначенные туроператором даты. И не из Тюмени, а самое ближнее — из Екатеринбурга. Возврата средств не предусмотрено.

В тюменском филиале агентства «Банк туров», где и покупались путевки, клиентам ничем помочь не смогли. Там отметили, что все вопросы нужно задавать туроператору, а они лишь посредники. Еще туристам посоветовали обращаться в суд. Собеседник URA.RU пока не решил, как поступить, но уже направил жалобы в Роспотребнадзор и Ростуризм.

«Не понимаю: другие операторы спокойно выполняют чартеры из Тюмени, неужели ограничения ввели только для Tez Tour? Вот так турператоры крутят денежные средства граждан: зачем платить проценты банкам, если можно собрать деньги с туристов и испортить долгожданный отпуск?» — сокрушается глава семьи.

URA.RU направило запрос в Tez Tour. Вопросы мы решили задать и агентству «Банк туров», однако в тюменском офисе отвечать на них отказались, посоветовав обратиться на почту компании, что и было сделано.

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