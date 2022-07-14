Махонин поручил отремонтировать колледж на своей малой Родине

15 июля 2022 в 20:10 Размер текста - 17 +

Дмитрий Махонин сказал, что на ремонт направят 100 млн рублей Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в рамках рабочего визита побывал в Чердынском округе. там он посетил различные объекты социальной инфраструктуры, среди которых — филиал Соликамского автодорожно-промышленного колледжа. Было принято решение о проведении капремонта здания. Об этом губернатор сообщил в своем telegram-канале. «В этом колледже при поддержке края еще в прошлом году обновили тепловую инфраструктуру и оснастили кабинеты новой техникой. Там же на месте принял решение о проведение капремонта здания колледжа 1902 года постройки. Направим на это 100 миллионов рублей из краевого бюджета», — сообщил Дмитрий Махонин. В колледже есть такие специальности, как мастер по ремонту двигателей, систем и агрегатов автомобилей, документационное обеспечение, экономика. После ремонта в учреждении, по словам губернатора, планируется открыть новую специальность, связанную с туристической отраслью. Махонин отметил, что Чердынский округ — его малая Родина, а еще древняя столица Пармы, «у которой огромный природный и исторический потенциал». Ранее URA.RU сообщало, что Махонин отправил школьниц с пермским флагом на Северный полюс. Сделают это две школьницы Алина Амирова и Эвелина Шигина. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в рамках рабочего визита побывал в Чердынском округе. там он посетил различные объекты социальной инфраструктуры, среди которых — филиал Соликамского автодорожно-промышленного колледжа. Было принято решение о проведении капремонта здания. Об этом губернатор сообщил в своем telegram-канале. «В этом колледже при поддержке края еще в прошлом году обновили тепловую инфраструктуру и оснастили кабинеты новой техникой. Там же на месте принял решение о проведение капремонта здания колледжа 1902 года постройки. Направим на это 100 миллионов рублей из краевого бюджета», — сообщил Дмитрий Махонин. В колледже есть такие специальности, как мастер по ремонту двигателей, систем и агрегатов автомобилей, документационное обеспечение, экономика. После ремонта в учреждении, по словам губернатора, планируется открыть новую специальность, связанную с туристической отраслью. Махонин отметил, что Чердынский округ — его малая Родина, а еще древняя столица Пармы, «у которой огромный природный и исторический потенциал». Ранее URA.RU сообщало, что Махонин отправил школьниц с пермским флагом на Северный полюс. Сделают это две школьницы Алина Амирова и Эвелина Шигина.