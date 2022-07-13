13 июля 2022

Махонин отправил школьниц с пермским флагом на Северный полюс

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Виды города 9 мая День Победы. Пермь, флаг, знамя победы
Флаг Пермского края будет развеваться на Северном полюсе Фото:

Флаг Пермского края установят на Северном полюсе. Сделают это две школьницы Алина Амирова и Эвелина Шигина, которым символ региона сегодня вручил глава Прикамья Дмитрий Махонин.

«Вручил нашим будущим полярницам флаг Пермского края. Девочкам предстоит выполнить почетную миссию — водрузить его на самой северной точке планеты. Пусть это станет символом того, что пермяки побывали на „краю Земли“», — рассказал губернатор в Telegram. Он отметил, что и «сам в детстве мечтал увидеть белых медведей и бескрайние льды».

Амирова и Шигина стали победительницами всероссийского конкурса «Большая перемена». Поэтому в рамках просветительского проекта «Ледокол открытий» отправятся в путешествие на Северный полюс.

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Флаг Пермского края установят на Северном полюсе. Сделают это две школьницы Алина Амирова и Эвелина Шигина, которым символ региона сегодня вручил глава Прикамья Дмитрий Махонин. «Вручил нашим будущим полярницам флаг Пермского края. Девочкам предстоит выполнить почетную миссию — водрузить его на самой северной точке планеты. Пусть это станет символом того, что пермяки побывали на „краю Земли“», — рассказал губернатор в Telegram. Он отметил, что и «сам в детстве мечтал увидеть белых медведей и бескрайние льды». Амирова и Шигина стали победительницами всероссийского конкурса «Большая перемена». Поэтому в рамках просветительского проекта «Ледокол открытий» отправятся в путешествие на Северный полюс.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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