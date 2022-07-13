Махонин отправил школьниц с пермским флагом на Северный полюс

14 июля 2022 в 15:50 Размер текста - 17 +

Флаг Пермского края будет развеваться на Северном полюсе Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Флаг Пермского края установят на Северном полюсе. Сделают это две школьницы Алина Амирова и Эвелина Шигина, которым символ региона сегодня вручил глава Прикамья Дмитрий Махонин. «Вручил нашим будущим полярницам флаг Пермского края. Девочкам предстоит выполнить почетную миссию — водрузить его на самой северной точке планеты. Пусть это станет символом того, что пермяки побывали на „краю Земли“», — рассказал губернатор в Telegram. Он отметил, что и «сам в детстве мечтал увидеть белых медведей и бескрайние льды». Амирова и Шигина стали победительницами всероссийского конкурса «Большая перемена». Поэтому в рамках просветительского проекта «Ледокол открытий» отправятся в путешествие на Северный полюс.

Флаг Пермского края установят на Северном полюсе. Сделают это две школьницы Алина Амирова и Эвелина Шигина, которым символ региона сегодня вручил глава Прикамья Дмитрий Махонин. «Вручил нашим будущим полярницам флаг Пермского края. Девочкам предстоит выполнить почетную миссию — водрузить его на самой северной точке планеты. Пусть это станет символом того, что пермяки побывали на „краю Земли“», — рассказал губернатор в Telegram. Он отметил, что и «сам в детстве мечтал увидеть белых медведей и бескрайние льды». Амирова и Шигина стали победительницами всероссийского конкурса «Большая перемена». Поэтому в рамках просветительского проекта «Ледокол открытий» отправятся в путешествие на Северный полюс.