Махонин отправил школьниц с пермским флагом на Северный полюс

Флаг Пермского края установят на Северном полюсе. Сделают это две школьницы Алина Амирова и Эвелина Шигина, которым символ региона сегодня вручил глава Прикамья Дмитрий Махонин.
«Вручил нашим будущим полярницам флаг Пермского края. Девочкам предстоит выполнить почетную миссию — водрузить его на самой северной точке планеты. Пусть это станет символом того, что пермяки побывали на „краю Земли“», — рассказал губернатор в Telegram. Он отметил, что и «сам в детстве мечтал увидеть белых медведей и бескрайние льды».
Амирова и Шигина стали победительницами всероссийского конкурса «Большая перемена». Поэтому в рамках просветительского проекта «Ледокол открытий» отправятся в путешествие на Северный полюс.
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