Путин наградил четырех жителей Свердловской области

Свердловчане получили звания и медали Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин отметил заслуги четырех жителей Свердловской области. Документ о присвоении званий и медалей опубликован на сайте правительства РФ.

«Званием „Заслуженного машиностроителя РФ“ наградить генерального директора „Синара — Транспортные машины“ Виктора Леша», — говорится в указе президента РФ. Заслуженным работником пожарной охраны РФ стал начальник «Отряд противопожарной службы Свердловской области» Юрий Камашев.

Двух сотрудников участка Каменск-Уральской дистанции сигнализации, централизации и блокировки Свердловской дирекции инфраструктуры Центральной дирекции инфраструктуры филиала АО «Российские железные дороги» наградили медаль ордена «За заслуги перед отечеством» I и II степени. Ими стали начальник участка Алексей Шангин и электромеханик Александр Филиппов соответственно.

Ранее Путин наградил государственными наградами свердловчан, среди которых оказался директор «Уралэлектромеди» Владимир Колотушкин. Также президент РФ удостоил почетными званиями профессора Уральского государственного медицинского университета (УГМУ), госслужащая и директор сельхозпредприятия.