Путин наградил четырех жителей Свердловской области

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Ежегодное послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию РФ в ЦВЗ «Манеж». Москва, путин владимир, послание федеральному собранию
Свердловчане получили звания и медали Фото:

Президент России Владимир Путин отметил заслуги четырех жителей Свердловской области. Документ о присвоении званий и медалей опубликован на сайте правительства РФ.

«Званием „Заслуженного машиностроителя РФ“ наградить генерального директора „Синара — Транспортные машины“ Виктора Леша», — говорится в указе президента РФ. Заслуженным работником пожарной охраны РФ стал начальник «Отряд противопожарной службы Свердловской области» Юрий Камашев.

Двух сотрудников участка Каменск-Уральской дистанции сигнализации, централизации и блокировки Свердловской дирекции инфраструктуры Центральной дирекции инфраструктуры филиала АО «Российские железные дороги» наградили медаль ордена «За заслуги перед отечеством» I и II степени. Ими стали начальник участка Алексей Шангин и электромеханик Александр Филиппов соответственно.

Ранее Путин наградил государственными наградами свердловчан, среди которых оказался директор «Уралэлектромеди» Владимир Колотушкин. Также президент РФ удостоил почетными званиями профессора Уральского государственного медицинского университета (УГМУ), госслужащая и директор сельхозпредприятия.

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Президент России Владимир Путин отметил заслуги четырех жителей Свердловской области. Документ о присвоении званий и медалей опубликован на сайте правительства РФ. «Званием „Заслуженного машиностроителя РФ“ наградить генерального директора „Синара — Транспортные машины“ Виктора Леша», — говорится в указе президента РФ. Заслуженным работником пожарной охраны РФ стал начальник «Отряд противопожарной службы Свердловской области» Юрий Камашев. Двух сотрудников участка Каменск-Уральской дистанции сигнализации, централизации и блокировки Свердловской дирекции инфраструктуры Центральной дирекции инфраструктуры филиала АО «Российские железные дороги» наградили медаль ордена «За заслуги перед отечеством» I и II степени. Ими стали начальник участка Алексей Шангин и электромеханик Александр Филиппов соответственно. Ранее Путин наградил государственными наградами свердловчан, среди которых оказался директор «Уралэлектромеди» Владимир Колотушкин. Также президент РФ удостоил почетными званиями профессора Уральского государственного медицинского университета (УГМУ), госслужащая и директор сельхозпредприятия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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