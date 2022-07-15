Новый глава Роскосмоса дал первые вводные подчиненным

15 июля 2022 в 21:14 Размер текста - 17 +

Юрий Борисов возглавил Роскосмос после увольнения Дмитрия Рогозина Фото: Денис Моргунов © URA.RU Новый глава Роскосмоса Юрий Борисов провел первое совещание на новой должности. В беседе со своими новыми подчиненными Борисов отметил, что ситуация в российском космосе сложилась «непростая». Слова Борисова опубликованы на официальном сайте Роскосмоса. «Давление на Россию со стороны Запада только нарастает, особенно в области санкций на поставку микроэлектроники, и, конкретно, компонентов для ракетно-космической техники. Госкорпорации предстоит решить проблемы космического приборостроения, которое лежит в основе создания всех космических группировок. Это целевая функция, без космических услуг страна прожить не может. Ситуация непростая, но вместе мы постараемся ее решить», — сказал Борисов. Ранее Владимир Путин подписал указ о снятии Дмитрия Рогозина с должности главы Роскосмоса. В Кремле заявили, что со временем найдут ему новую работу. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Новый глава Роскосмоса Юрий Борисов провел первое совещание на новой должности. В беседе со своими новыми подчиненными Борисов отметил, что ситуация в российском космосе сложилась «непростая». Слова Борисова опубликованы на официальном сайте Роскосмоса. «Давление на Россию со стороны Запада только нарастает, особенно в области санкций на поставку микроэлектроники, и, конкретно, компонентов для ракетно-космической техники. Госкорпорации предстоит решить проблемы космического приборостроения, которое лежит в основе создания всех космических группировок. Это целевая функция, без космических услуг страна прожить не может. Ситуация непростая, но вместе мы постараемся ее решить», — сказал Борисов. Ранее Владимир Путин подписал указ о снятии Дмитрия Рогозина с должности главы Роскосмоса. В Кремле заявили, что со временем найдут ему новую работу.