Пентагон: США будут рады, Украина пойдет на переговоры с Россией

16 июля 2022 в 00:36 Размер текста - 17 +

США высказали надежду на возобновление переговоров РФ и Украины Фото: unsplash.com новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США будут приветствовать, если Россия примет решение сесть за стол переговоров с Украиной. Об этом заявил журналистам высокопоставленный представитель Пентагона. «Россия может сесть за стол переговоров (с Украиной) в любой день, когда она пожелает. Это стало бы позитивным шагом», — приводи слова представителя ведомства США РИА «Новости». 24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. За это время стороны провели несколько раундов переговоров, однако они ни к чему не привели. Некоторые страны Запада убеждают Украину уступить часть территорий, заявлял депутат канадского парламента от Либеральной партии Иван Бейкер. Территориальные потери Киева ради мира с Россией допускали и в НАТО. При этом, чиновники Белого дома сомневаются, что Украина сможет вернуть территории, освобожденные ВС РФ в ходе спецоперации. Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

США будут приветствовать, если Россия примет решение сесть за стол переговоров с Украиной. Об этом заявил журналистам высокопоставленный представитель Пентагона. «Россия может сесть за стол переговоров (с Украиной) в любой день, когда она пожелает. Это стало бы позитивным шагом», — приводи слова представителя ведомства США РИА «Новости». 24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. За это время стороны провели несколько раундов переговоров, однако они ни к чему не привели. Некоторые страны Запада убеждают Украину уступить часть территорий, заявлял депутат канадского парламента от Либеральной партии Иван Бейкер. Территориальные потери Киева ради мира с Россией допускали и в НАТО. При этом, чиновники Белого дома сомневаются, что Украина сможет вернуть территории, освобожденные ВС РФ в ходе спецоперации.