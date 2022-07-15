Мэрию Копейска возмутил мужчина, отдыхающий в фонтане. Фото

16 июля 2022 в 02:00 Размер текста - 17 +

Накануне в нем поменяли воду и почистили чаши Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Управление благоустройства администрации Копейска (Челябинская область) возмутилось поведением мужчины, который устроил отдых в одном из городских фонтанов сразу после того, как в нем поменяли воду. Фото героя и комментарий чиновники выложили в официальной группе управления в соцсети «ВКонтакте». «Мы можем понять детей, еще не умеющих читать и не знающих пока всех норм приличия. Но субъект с первого фото находится за гранью нашего понимания. Вчера в фонтане в рамках обслуживания были в очередной раз вымыты чаши и полностью заменена вода…, а вот фото „отдыхающего“ сегодняшнее», — написали сотрудники учреждения. Они напомнили, что фонтаны на площади Трудовой Славы и Красных Партизан не являются пешеходными зонами. По ним нельзя ходить, в них категорически запрещено купание. Помимо прочего существует риск получить удар током, так как в конструкции фонтанов находится подводка для системы подсветки в темное время суток, а вода является хорошим проводником электричества. Мужчина отдыхал на полную Управление благоустройства Копейска Накануне в фонтане поменяли воду Управление благоустройства Копейска Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

Управление благоустройства администрации Копейска (Челябинская область) возмутилось поведением мужчины, который устроил отдых в одном из городских фонтанов сразу после того, как в нем поменяли воду. Фото героя и комментарий чиновники выложили в официальной группе управления в соцсети «ВКонтакте». «Мы можем понять детей, еще не умеющих читать и не знающих пока всех норм приличия. Но субъект с первого фото находится за гранью нашего понимания. Вчера в фонтане в рамках обслуживания были в очередной раз вымыты чаши и полностью заменена вода…, а вот фото „отдыхающего“ сегодняшнее», — написали сотрудники учреждения. Они напомнили, что фонтаны на площади Трудовой Славы и Красных Партизан не являются пешеходными зонами. По ним нельзя ходить, в них категорически запрещено купание. Помимо прочего существует риск получить удар током, так как в конструкции фонтанов находится подводка для системы подсветки в темное время суток, а вода является хорошим проводником электричества.