15 июля 2022

Мэрию Копейска возмутил мужчина, отдыхающий в фонтане. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочая поездка Алексея Текслера в Челябинскую область. Челябинск, фонтан
Накануне в нем поменяли воду и почистили чаши Фото:

Управление благоустройства администрации Копейска (Челябинская область) возмутилось поведением мужчины, который устроил отдых в одном из городских фонтанов сразу после того, как в нем поменяли воду. Фото героя и комментарий чиновники выложили в официальной группе управления в соцсети «ВКонтакте».

«Мы можем понять детей, еще не умеющих читать и не знающих пока всех норм приличия. Но субъект с первого фото находится за гранью нашего понимания. Вчера в фонтане в рамках обслуживания были в очередной раз вымыты чаши и полностью заменена вода…, а вот фото „отдыхающего“ сегодняшнее», — написали сотрудники учреждения.

Они напомнили, что фонтаны на площади Трудовой Славы и Красных Партизан не являются пешеходными зонами. По ним нельзя ходить, в них категорически запрещено купание. Помимо прочего существует риск получить удар током, так как в конструкции фонтанов находится подводка для системы подсветки в темное время суток, а вода является хорошим проводником электричества.

Мужчина отдыхал на полную
Накануне в фонтане поменяли воду

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Управление благоустройства администрации Копейска (Челябинская область) возмутилось поведением мужчины, который устроил отдых в одном из городских фонтанов сразу после того, как в нем поменяли воду. Фото героя и комментарий чиновники выложили в официальной группе управления в соцсети «ВКонтакте». «Мы можем понять детей, еще не умеющих читать и не знающих пока всех норм приличия. Но субъект с первого фото находится за гранью нашего понимания. Вчера в фонтане в рамках обслуживания были в очередной раз вымыты чаши и полностью заменена вода…, а вот фото „отдыхающего“ сегодняшнее», — написали сотрудники учреждения. Они напомнили, что фонтаны на площади Трудовой Славы и Красных Партизан не являются пешеходными зонами. По ним нельзя ходить, в них категорически запрещено купание. Помимо прочего существует риск получить удар током, так как в конструкции фонтанов находится подводка для системы подсветки в темное время суток, а вода является хорошим проводником электричества.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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